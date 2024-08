Vanaf volgende week premie van 3000 euro voor Utrechters die naar kleinere woning verhuizen

De al eerder aangekondigde verhuispremie kan vanaf volgende week aangevraagd worden. Utrechters die hun grote sociale huurwoning achter willen laten om in een kleiner huis te gaan wonen kunnen 3000 euro krijgen. U-pashouders krijgen nog wat extra, 5000 euro. De gemeente hoopt met de maatregel doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

De Utrechtse woningmarkt zit op slot, zo omschreef het college van B&W de situatie al eerder. Een van de factoren die meespeelt is dat er Utrechters zijn die in een sociale huurwoning wonen die eigenlijk te groot is. Als deze bewoners verhuizen naar een kleinere woning kan het grotere huis het thuis worden van meer mensen. Zo hebben onder de streep uiteindelijk ook meer mensen een gepast dak boven het hoofd.

Om de doorstroming te bevorderen stelt de gemeente geld beschikbaar. De verhuispremie bedraagt 5000 euro voor mensen met een U-pas, voor anderen is het 3000 euro. Utrechters die verhuizen van een grote sociale huurwoning – een met minimaal vier kamers – naar een kleinere sociale huurwoning kunnen dit geld ontvangen.

Een wondermiddel zal de verhuispremie niet zijn, het is een ‘zetje in de rug om de stap om te verhuizen kleiner te maken’, zoals de gemeente het omschrijft. Daarnaast zit er in de pot met geld 250.000 euro, de gemeente verwacht dat dit snel op is.

Wethouder Dennis de Vries zegt: “In omvang is de maatregel misschien bescheiden, maar het telt op bij alle andere maatregelen om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Alle beetjes helpen, iedere woning is er één.”