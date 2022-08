Veelbesproken appartementencomplex aan Berlijnplein opgeleverd aan ontwikkelaar Change=

Bouwbedrijf BAM heeft het appartementencomplex met 600 woningen aan het Berlijnplein in Utrecht opgeleverd aan de ontwikkelaar Change=. Eerder raakte dit project in opspraak vanwege de hoogte van de servicekosten.

Het appartementencomplex ligt naast de Pathé bioscoop. De woningen zijn tussen de 30 en 40 vierkante meter groot, en volledig gestoffeerd met onder meer een laminaatvloer, wasmachine en gordijnen.

Daarnaast zitten er in de plint 39 atelierwoningen van 40 vierkante meter met daarbij een vliering van 12 vierkante meter. Voor deze groep is er ook een gedeelde werkruimte. Verder zijn er onder meer zes binnentuinen, is er een technisch team dat ingehuurd kan worden voor klussen en is er een doordeweekse bemande receptie.

BAM Wonen is in februari 2020 gestart met de bouw. De oplevering van de appartementen aan ontwikkelaar Change= heeft in twee fases plaatsgevonden.

Servicekosten

De appartementen zijn bedoeld voor jonge werkende mensen, tussen de 20 en 35 jaar oud. De huurprijs bedraagt zo’n 633 euro per maand en zit daarmee in de onderste regionen. Wat eerder echter stof deed opwaaien was de hoogte van de servicekosten. Die zijn namelijk 330 euro per maand, waardoor de maandelijkse lasten voor bewoners aanzienlijk toenemen.

In 2020 hadden verschillende Utrechtse politieke partijen al hun twijfels uitgesproken over het project. Het televisieprogramma Boos van Tim Hofman had onder de noemer ‘Change=: Hoe steenrijke Ralph Mamadeus jonge huurders uitknijpt in de wooncrisis’ ook aandacht besteed aan het onderwerp.

Inbegrepen

Deze Mamadeus, CEO bij Change=, zegt nu in een persbericht van BAM dat hij met het concept starters juist tegemoet wil komen. “Starters moeten voor hun eerste woning op de reguliere markt behoorlijk wat gespaard hebben. Bij Change= geldt dat veel minder omdat allerlei bijkomende kosten, zoals nutslasten, internet, wasmachinehuur en stoffering al bij de huurprijs en servicekosten zijn inbegrepen.”