Vergunningsaanvraag voor 246 woningen bovenop monumentaal CAB-gebouw in Utrecht

Er moeten 246 woningen komen bovenop het monumentale CAB-gebouw in Utrecht. Dat blijkt uit de vergunning die recent is aangevraagd. De woontoren gaat bovenop het bestaande pand gebouwd worden, wat het een flinke logistieke uitdaging is. Het project is onderdeel van de nieuwe stadswijk Cartesius.

Er wordt al lang gewerkt aan de plannen voor de nieuwe stadswijk op de plek van het voormalige bedrijventerrein Cartesiusdriehoek. Er komen ruim 2800 nieuwe woningen, aangevuld met de nodige voorzieningen als horeca, een supermarkt en bedrijfsruimtes. Het woningaanbod wordt een mix van sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koop- en huurwoningen in de vrije sector.

Het meest in het oog springende gedeelte van de wijk is het gebouw van het voormalige Centraal Autoherstel Bedrijf, wat we tegenwoordig kennen als het CAB-gebouw waar onder meer dB’s nog gevestigd is. Bovenop dit monumentale gebouw komt een woontoren met 246 woningen. De vergunning hiervoor is vorige week aangevraagd.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Aan fase 1 van de nieuwe stadswijk, met ruim 300 woningen, wordt al hard gewerkt. De eerste huizen staan ondertussen te huur. Nu is fase 2 aan de beurt waarin 765 woningen in totaal worden gerealiseerd. De totale wijk zou ik 2028 klaar moeten zijn.

Het CAB-gebouw zelf moet de ontmoetingsplaats van de buurt worden. Daar zullen maatschappelijke en commerciële voorzieningen zijn voor onder andere sport, cultuur, horeca en winkels. Bovendien moet een tunnel van de Locomotiefstraat naar de Tweede Daalsedijk zorgen voor een snelle verbinding met de rest van de stad.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.