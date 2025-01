‘Verhuispremie’ voor mensen die sociale huurwoning inruilen voor kleinere in Utrecht is op

De verhuispremie die de gemeente Utrecht in september 2024 beschikbaar stelde voor Utrechters die verhuizen van een grote sociale huurwoning naar een kleinere sociale huurwoning of seniorenwoning is op. Het ging om een pilot. Ongeveer zestig huishoudens maakten gebruik van de premie.

Met deze maatregel wilde de gemeente de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Utrechters die hun grote sociale huurwoning verlieten om in een kleiner huis te gaan wonen, ontvingen 3000 euro van de gemeente. U-pashouders kregen een bedrag van 5000 euro.

In totaal werd er 250.000 euro gereserveerd voor de premie. “Met die 250.000 euro hebben we onder de streep veel mensen aan een nieuwe woning kunnen helpen”, zegt wethouder Dennis de Vries.

Laatste premies uitgekeerd

De verhuispremie was bedoeld als pilot om bewoners met een relatief grote woning te stimuleren om te verhuizen naar een beter passende, kleinere woning, zodat er ruimte vrijkwam voor grotere huishoudens.

Huishoudens met een huurwoning van minimaal vier kamers in de gemeente Utrecht die verhuisden naar een kleinere sociale huurwoning of seniorenwoning in de regio Utrecht, kwamen in aanmerking voor de premie. Het geld kon voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het huren van een bus of het kopen van nieuwe gordijnen.

Momenteel worden de laatste premies uitgekeerd. Omdat het budget op is, worden er geen nieuwe aanvragen meer behandeld. Er is voorlopig geen nieuw budget beschikbaar om de maatregel voort te zetten.