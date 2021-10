Verkoop woningen tweede fase Wonderwoods gestart: appartement kost tussen 435.000 en 605.000 euro

De eerste bouwfase van het veelbesproken vastgoedproject Wonderwoods in Utrecht is afgerond. Ook is de verkoop van de tweede fase van de woningen in de twee groene torens tegenover het Beatrixgebouw aan de Croeselaan gestart.

Het gaat om zo’n dertig appartementen in deze tweede fase. Sinds ongeveer een week staan de appartementen op Funda. Het gaat om woningen met een oppervlakte van tussen de 58 en 83 vierkante meter. Het goedkoopste appartement kost 435.000 euro, het duurste 605.000 euro.

De eerste dertig woningen van Wonderwoods gingen deze zomer al in de verkoop. Die appartementen varieerden in prijzen van 342.000 euro tot 1.155.000 euro. Voor het laagste bedrag krijgt de koper één kamer van zo’n 50 vierkante meter. Een tweekamerappartement van zo’n 56 vierkante meter, moet 368.000 euro opleveren. Voor 1.155.000 euro krijgen de kopers vier kamers van in totaal 157 vierkante meter.

900 heipalen

De bouw startte in december 2020. De prognose voor de oplevering van de eerste appartementen is begin 2024. Inmiddels zijn alle 900 heipalen geplaatst en is de keldervloer grotendeels gestort. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor de vloer van de begane grond.

Wonderwoods bestaat uit 167 koopappartementen en 252 huurappartementen, waarvan zestig in het middenhuursegment. Ook komen er daarnaast onder andere 14.000 m2 kantoorruimte, een dakpark met restaurant, sportschool, fietsenstalling en een ondergrondse parkeergarage.

Een hectare groen

Groen speelt een belangrijke rol in Wonderwoods. De vegetatie is geïnspireerd op Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en komt terug in en op de gevel. Er komen 360 bomen, 9.640 struiken en heesters en 10.000 planten, wat gelijkstaat aan een hectare groen.

“Het integreren van groen in een gebouw is belangrijk voor de bewoners maar ook voor de directe omgeving”, zegt Stefano Boeri, een van de architecten. “Ik kan niet wachten tot de inwoners van deze prachtige stad kunnen wandelen in het park dat we op het dak gaan creëren.”