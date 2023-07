Vernieuwing studentencomplex aan IBB in Utrecht op de lange baan geschoven

De herontwikkeling van het studentencomplex aan de Ina Boudier Bakkerlaan in Utrecht is op de lange baan geschoven. Eigenlijk zouden de werkzaamheden in 2025 beginnen, maar eigenaar SSH heeft dit uitgesteld tot ten minste 2030. Een van de redenen hiervoor is dat kosten voor zo’n project momenteel hoog zijn.

Begin dit jaar gaf SSH nog bij de gemeente aan tempo te willen maken met de herontwikkeling, waarbij het complex wordt vernieuwd en er ook meer kamers komen. Ook de raad wilde dat er vaart gemaakt zou worden omdat er in Utrecht veel vraag is naar studentenkamers. Nu geeft SSH echter aan de plannen op de lange baan te schuiven.

Kosten

De belangrijkste redenen hiervoor zijn de oplopende rente en de hoge bouwkosten. SSH zegt dat er daarom nu niet gewerkt kan worden zonder dat dit invloed heeft op de betaalbaarheid van de kamers aan de IBB.

Tot slot zegt de corporatie dat de herontwikkeling ingewikkelder is omdat de gemeente het studentencomplex samen met het omliggende Rubenskwartier wil aanpakken. In dit gebied wordt onder meer het riool vervangen, extra groen aangelegd en komt er nieuwe bestrating.

Sfeer

“Wij vinden het jammer dat SSH dit besluit over het IBB-complex heeft genomen omdat we bij de herontwikkeling van het IBB complex potentie zien om de noodzakelijke (netto) groei van het aantal studenteneenheden te realiseren”, schrijft het college in een brief aan de raad.

SSH zou tot slot als doel hebben gesteld om na 2030 het kameraanbod aan de IBB te vernieuwen en uit te breiden, de woonlasten voor de studenten laag te houden en de unieke sfeer te behouden.