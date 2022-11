Vernieuwing van 174 sociale huurwoningen aan Nigerdreef in Utrecht afgerond

De vernieuwing en verduurzaming van 174 sociale huurwoningen aan de Nigerdreef in de Utrechtse wijk Overvecht is afgerond. De woningen zijn van het gas af en ook het uiterlijk heeft een opknapbeurt gekregen.

Woningcorporatie Portaal en ontwikkelaar BAM Wonen werken samen aan de verduurzaming van meerdere hoogbouwflats in Overvecht. De flat met 174 woningen aan de Nigerdreef is het eerste project dat is opgeleverd. Een ‘mooie mijlpaal’, vindt Marnix van Namen, programmamanager projecten bij Portaal.

Aanpassingen

De woningen zijn beter geïsoleerd, hebben nieuw glas en ook aan de ventilatie is gewerkt. Daarbij zijn alle woningen nu van het aardgas af; alle keukens zijn voorzien van inductiekookplaten. De flat bespaart 70.500 kubieke meter gas per jaar als gevolg van de aanpassingen. Ook de uitstoot van CO2 daalt met circa 126.600 kilogram per jaar.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De grindtegels op de gevel van het flatgebouw hebben plaatsgemaakt voor grijze gevelpanelen. De nieuwe balkonhekken zijn van glas. Ook is de entree toegankelijker geworden met een lift op de begane grond. De portieken en bergingen zijn opnieuw geschilderd.

Van Namen: “Komende jaren willen we met elkaar ook de andere 10-hoog flats in Overvecht verduurzamen en opknappen. Dingen die we bij Nigerdreef geleerd hebben bijvoorbeeld over de techniek van het bestaande gebouw of uitvoering van de werkzaamheden nemen we mee naar de volgende flats omdat we samen doorgaan. Daar plukken ook de bewoners de vruchten van.”

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.