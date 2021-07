Voorlopige plannen voor vernieuwing Utrechtse Ivoordreef bekend

De gemeente Utrecht heeft de voorlopige plannen voor het nieuwbouwproject rond de Ivoordreef in Overvecht bekendgemaakt. Volgens het laatste plan komen er meer betaalbare woningen. Een groot aantal bomen moet voor het nieuwbouwproject wijken. Reageren op de plannen kan vanaf 9 augustus.

Het plan zoals het er nu ligt, moet bijdragen aan ‘plezierig wonen en een meer gemengde wijk’. Daar hoort bij dat er een diverser woningaanbod komt met meer woningen in de middenhuur en sociale huur.

Volgens dit plan komen er 75 woningen in de middenhuur (tussen 752,33 en 1.004,16 euro per maand) en 159 sociale huurwoningen (maximaal 752,33 euro per maand). Daarbij komen nog 75 woningen in de vrije sector.

Ook zegt de gemeente ruimte te willen maken voor beweging en ontmoeting. Auto’s worden zo veel mogelijk gemeden en er moet veel groen komen. Door woningen met de voorkant naar de weg te bouwen, moet het gebied bovendien veiliger worden.

Bomenkap

Voor het plan moeten 107 van de 179 bestaande bomen tegen de grond. 31 bomen krijgen een nieuwe plek en 41 bomen blijven staan waar ze staan. Voor de 107 gekapte bomen komen er 30 nieuwe bomen terug.

Zoals het er nu uitziet, staan er in de toekomst 77 minder bomen dan in de huidige situatie. De gemeente wil dit compenseren door 77 extra bomen te planten in het project Taagdreef en Amazonekwartier. De kosten hiervoor worden gefinancierd door het project Ivoordreef.

Herplanten

De gemeente voldoet op deze manier aan de zogeheten herplantplicht van bomen. In de definitieve plannen wordt opgenomen hoe de groenstructuur langs de Einsteindreef kan worden versterkt. Het gaat dan met name om het gebied tussen de Carnegiedreef en het Henri Dunantplein. Hiervoor houdt de gemeente 500.000 euro apart uit het budget van het project.

Vanaf 9 augustus tot en met 24 september 2021 kan er worden gereageerd op de plannen voor het project rondom de Ivoordreef. De initiatiefnemers van het plan willen vanaf oktober of november beginnen met het slopen van het bestaande gebouw.