Voormalig verzorgingshuis Nijevelt in De Meern heropend als gemengd wonen project

Het voormalig verzorgingstehuis Nijevelt in De Meern is heropend als gemengd wonen project. De appartementen zijn bedoeld voor mensen die vanuit een maatschappelijke opvang of beschermde woonvorm van het Leger des Heils weer zelfstandig gaan wonen.

Het project is een samenwerking tussen woningcorporatie GroenWest, het Leger des Heils en de gemeente Utrecht. In het complex wonen verder mensen die bewust kiezen voor deze woning en wat extra omkijken naar hun buren. In Utrecht zijn al meerdere gemengd wonen projecten, waar mensen uit verschillende doelgroepen samenwonen en naar elkaar omkijken.

Het voormalig verzorgingshuis Nijevelt is gerenoveerd tot 33 een- en tweekamerappartementen. Vijftien huurders hebben nu de stap gemaakt van een maatschappelijke opvang of beschermde woonvorm van het Leger des Heils naar zelfstandig wonen.

Deze mensen kwamen bij het Leger des Heils terecht omdat ze dakloos waren geraakt, maar ze hebben hun leven nu – bijvoorbeeld op het gebied van financiën, werk en het opbouwen van een sociaal netwerk – voldoende op orde om weer zelfstandig te gaan wonen. In het gebouw is een gezamenlijke ontmoetingsruimte waar alle bewoners elkaar kunnen treffen.

Opening en rondleiding

Wethouder Maarten van Ooijen, Rob Meijerink van GroenWest, Arno Kleijn van Hemubo en Reinier Dijkstra van het Leger des Heils onthulden maandag een kunstwerk van kunstenares Ineke Out. Daarna kregen de bestuurders van twee bewoners een rondleiding door het nieuwe gebouw en was er een barbecue voor bewoners.

“Bijzonder aan dit project is dat bewoners samen optrekken en oog hebben voor elkaar. Dat maakt de stap naar een zelfstandig thuis, voor onze bewoners, laagdrempeliger”, aldus Jan Jans, regiodirecteur Leger des Heils Midden-Nederland.

Ook wethouder Maarten van Ooijen is blij met het project. “In Utrecht moet er een thuis zijn voor iedereen. Daarom zetten we samen met onze partners in de stad in op dit soort gemengd wonen concepten. Want wonen is veel meer dan het stapelen van stenen, het is het bouwen van gemeenschappen waar mensen elkaar omkijken en elkaar kunnen ontmoeten”, zegt hij.

Living Lab

Acht woningen voor huurders die begeleid worden door het Leger des Heils zijn zogenoemde ‘Eerst een thuis’-woonplekken. Het Rijk heeft aan Utrecht 22,4 miljoen euro toegekend om dakloosheid in de stad en regio terug te dringen met het plan ‘Living Lab, Eerst een Thuis’.

De komende jaren moeten er minimaal 200 ‘Eerst een Thuis’-woonplekken in de regio komen. Het idee is dat mensen eerst een huis krijgen, een stabiele woonplek. Vanuit dat eigen huis kunnen mensen dan werken aan hun herstel en een zelfstandig bestaan.