Wachttijd Utrechtse sociale huurwoning voor het eerst langer dan tien jaar

Starters die op zoek zijn naar een sociale huurwoning in Utrecht moeten gemiddeld 11 jaar geduld hebben. Niet eerder was de wachttijd voor een sociale huurwoning langer dan tien jaar.

In 2018 was de gemiddelde inschrijfduur nog 9,6 jaar, maar vorig jaar steeg die met 1,4 jaar tot ruim 11 jaar. Utrecht staat in de regio op de tweede plaats met de langste inschrijfduur voor starters.

Starters en doorstromers in de hele regio Utrecht stonden in 2019 gemiddeld 10,1 jaar ingeschreven voordat ze een woning vonden. Ook dat is een record.

Dat meldt Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU), een samenwerking tussen twintig woningcorporaties in zestien Utrechtse gemeenten. In totaal verhuurden de corporaties 6.380 vrijgekomen of nieuwe woningen. Een jaar eerder waren dat er nog 7.390, ruim vijftien procent meer.

Minder nieuwbouw

De belangrijkste reden voor de lange wachttijd is dat er steeds minder nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd. In de hele Utrechtse regio werden er vorig jaar in totaal 423 opgeleverd, tegenover 771 in 2018. In Utrecht kwamen de meeste woningen bij: 298.

Daarnaast zijn er voor degenen die nu in een sociale huurwoningen wonen te weinig woningen om naar door te stromen, bijvoorbeeld in de middenhuur. Dat zorgt ervoor dat mensen minder snel verhuizen en vertrekken uit hun sociale huurwoning.