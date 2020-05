Wat gaat er gebeuren met het voormalige Pieter Baan Centrum in Utrecht?

De belangrijkste psychiatrische observatiekliniek van Nederland zat zeventig jaar in Utrecht maar vertrok in 2018. Michael P., Mohammed B., Volkert van der G., en Robert M. hebben er gezeten, maar nu worden er plannen gemaakt voor andere bewoners. Want de gemeente ziet er graag nieuwe woningen komen.

Het Pieter Baan Centrum zat sinds 1949 aan de Gansstraat in Utrecht maar vertrok in 2018 naar Almere. De locatie is van de Rijksoverheid en gaat verkocht worden. De gemeente mag op voorhand wel aangeven wat er allemaal mag gebeuren op die plek. Zo weten kopers wat ze er kunnen bouwen.

De gemeente schrijft vandaag dat er ingezet gaat worden op een mix van functies, met wonen als hoofddoel. En moeten gemengde woonvormen en woningen voor verschillende doelgroepen komen. Daarmee bedoelt de gemeente onder meer dat er gekeken moet worden of het een geschikte plek is voor bewoners die komen uit maatschappelijke opvangen en beschermd wonen, kwetsbare jongeren en statushouders.

Naast wonen moet er ook plek komen voor werken, cultuur en buurtfuncties. De verhouding tussen de functies moet later duidelijker worden.

COA

Eerder was er sprake dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers mogelijk het voormalige pand van het Pieter Baan Centrum zou kopen. Het COA zag hier toen van af omdat er nog veel onduidelijkheid was over de mogelijkheden met het pand.

Voordat er ook maar gebouwd gaat worden is er nog een flinke weg te gaan. De gemeente gaat nu op papier zetten wat de kaders van de ontwikkeling zijn. Ook moet betrokkenen en belanghebbenden gehoord worden en gaat de gemeenteraad er nog naar kijken. Dan moet de locatie nog door het Rijk verkocht worden.