Weer bouwproject van start in nieuwe wijk Leeuwesteyn

Met de bouw van een appartementencomplex krijgt de nieuwe wijk Leeuwesteyn langs het Amsterdam-Rijnkanaal steeds meer vorm. Er komen 43 koopwoningen in het gebouw. De toekomstige bewoners gaven samen met wethouder Klaas Verschuure het startsein voor de bouw.

Leeuwesteyn is een nieuwe woonbuurt aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal. De wijk grenst aan Leidsche Rijn Centrum en Hoge Weide en ligt naast de Dafne Schippersbrug.

De toekomstige bewoners van De Parkwachter, zoals het gebouw gedoopt is, hebben dinsdag symbolisch het startsein gegeven voor de bouw. Er komen 43 koopwoningen variërend met een grootte van 100 tot 240 vierkante meter. Bijzonder zijn de hoge plafonds tot zes meter.

Gelijktijdig met De Parkwachter wordt het Park Leeuwesteyn ontwikkeld, dat aan de achterzijde van het gebouw komt. Er komen in totaal 1.100 huur- en koopwoningen in verschillende prijscategorieën in de hele nieuwe wijk. De eerste woningen zijn in 2019 opgeleverd.