Weer nieuwe bouwplannen Leeuwesteyn bekend: 76 huur- en koopwoningen erbij

De nieuwe Utrechtse wijk Leeuwesteyn krijgt steeds meer vorm. Vandaag zijn de plannen voor een nieuw bouwblok gepresenteerd. Het plan met de naam ‘Almanak’ wordt onderdeel van de entree naar de wijk Leidsche Rijn direct naast de Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Almanak omvat in totaal 76 huur- en koopwoningen waarvan 50 ruime appartementen in het middenhuursegment en 14 riante appartementen in de vrije sector. Ook komen er nog 12 woningen met een eigen tuin.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Onderin de kop van het appartementencomplex, de entree van de buurt en de wijk Leidsche Rijn, komt een publieke huiskamer met eigen koffie- en fietscafé met uitzicht over het Amsterdam-Rijnkanaal.

De bouw van Almanak moet volgend jaar starten en in de jaren 2023 en 2024 worden de woningen opgeleverd.

Wethouder Klaas Verschuure van gemeente Utrecht (Ruimtelijke Ontwikkeling en Leidsche Rijn) is blij met de nieuwbouwplannen: “Almanak voegt straks echt iets toe aan dit gebied. Velen denken dat Leidsche Rijn al klaar is, maar er wordt nog volop gebouwd en ontwikkeld, ook in deze lastige coronatijden. De uitstraling van Almanak is iets waar we als Utrecht heel blij mee mogen zijn: veel van onze Utrechtse ambities voor een Gezond Stedelijk Leven komen hier samen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

De Strakke Hand

Leeuwesteyn ligt in Leidsche Rijn aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal. Er komen ongeveer 1.100 huur- en koopwoningen in verschillende prijscategorieën in Leeuwesteyn. De woningen die er komen moeten zo duurzaam mogelijk zijn.

De afgelopen maanden zijn al verschillende plannen voor diverse bouwblokken gepresenteerd. Zo schreven we eerder dit jaar nog over woonblok De Kroon, bestaande uit circa 70 duurzame huur- en koopwoningen. Het Utrechtse collectief De Strakke Hand gaat het woonblok voorzien van kunst.