Weer sterke stijging WOZ-waarde Utrecht

De WOZ-waarde in Utrecht is in een jaar tijd met 11,2 procent gestegen. Daarmee komt de gemiddelde waarde uit op 327.000 euro.

De gemiddelde WOZ-waarde van Nederlandse woningen per 1 januari 2020 was voor het vijfde jaar op rij hoger dan het voorgaande jaar. Op 1 januari 2020 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde in heel Nederland 270.000 euro per woning, 8,9 procent meer dan een jaar eerder. Dat is de hoogste waarde ooit en de grootste stijging sinds jaren.

In Utrecht is zowel de stijging als de gemiddelde WOZ-waarde hoger. Een jaar geleden was de gemiddelde waarde nog 294.000 euro, dat is dus met 11,2 procent gestegen naar 327.000 euro. De WOZ wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen zoals waterschapslasten en inkomstenbelasting vast te stellen.

Bloemendaal

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2020 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2019. De huizenprijzen stijgen vanaf 2014, in lijn daarmee laat de WOZ-waarde na 2015 een stijging zien.

In de gemeente Bloemendaal was de gemiddelde WOZ-waarde met 750 duizend het hoogst. In Delfzijl was de gemiddelde WOZ-waarde met 134 duizend het laagst