Wethouder Verschuure wijst SSH op belang huisvesting mbo’ers

Wethouder Klaas Verschuure gaat de organisatie voor studentenhuisvesting SSH wijzen op het belang van huisvesting voor mbo-studenten. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

Mbo-studenten die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen, kunnen nu geen woonruimte huren bij de SSH, omdat ze niet voldoen aan de studiebelasting van 19 uur per week. SSH stelt dat aantal uren als voorwaarde om bij de organisatie te kunnen huren.

Onder die studiebelasting vallen alleen uren voor les op school en niet voor lessen in de praktijk. Mbo-bbl studenten volgen het grootste deel van hun opleiding in de praktijk en zijn daardoor geen 19 uur per week op school.

Bol

Verschuure schrijft dat het probleem in een overleg met SSH naar voren zal worden gebracht. Daarbij zal volgens de wethouder gewezen worden op het belang van passende huisvesting van alle mbo-studenten.

Mbo-studenten die de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen kunnen net als hbo-studenten en wo-studenten wel bij SSH huren, omdat ze voldoen aan de norm voor studiebelasting.