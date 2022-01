Woning kopen voor de verhuur? Dat wil Utrecht met deze nieuwe regel tegengaan

Een woning kopen in Utrecht om vervolgens te verhuren, dat moet verleden tijd worden. Althans dat is wat de gemeente wil door opkoopbescherming in te voeren. Dit betekent dat woningen die een WOZ-waarde hebben van 440.000 euro of lager na aankoop vier jaar lang niet verhuurd mogen worden.

Sinds dit jaar kunnen gemeentes opkoopbescherming invoeren in sommige wijken of, zoals Utrecht wil, in de volledige gemeente. Met de regel moet het opkopen van huizen door beleggers en pandjesbazen voorkomen worden. Zo blijven er meer koopwoningen beschikbaar voor burgers die een huis willen kopen om er zelf te gaan wonen.

Het verbod houdt in dat woningen met een WOZ-waarde van maximaal 440.000 euro voor vier jaar na aankoop niet verhuurd mogen worden – met uitzondering van verhuur aan sommige familieleden, verhuur van bedrijfswoningen en huisbewaring voor maximaal 12 maanden.

Wethouder Kees Diepeveen: “De woningmarkt staat onder druk, ook in Utrecht zien we de druk toenemen. De koopprijzen in de stad zijn nog nooit zo hoog geweest. We willen dat mensen die zélf in een koopwoning willen wonen, een plek in Utrecht kunnen vinden. Momenteel is dat een forse uitdaging in onze stad, waar een deel van de schaarse voorraad ook nog wordt opgekocht door particuliere beleggers. Dat leidt tot meer schaarste en stijgende woningprijzen. We grijpen dan ook alle middelen aan om deze druk te verlichten. De invoering van de wet Opkoopbescherming gaat daar zeker verschil in maken.”

Grensbepaling

Het college heeft gekozen voor een bedrag van 440.000 euro waar 60 procent van de Utrechtse woningvoorraad onder valt. Bij de grensbepaling is onder andere gekeken naar de bestedingsruimte en transacties van koopstarters, een mogelijk waterbedeffect en in welk segment investeerders het meest actief en geïnteresseerd zijn.

Om de opkoopbescherming in te voeren, is het nodig om de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 aan te passen. Naast de invoering van de opkoopbescherming stelt het college voor om het percentage te verloten woningen te verlagen naar maximaal 10 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen in de gemeente Utrecht per jaar. Tevens moet het delen van woningen met maximaal drie personen makkelijker worden. Samen met de opkoopbescherming hoopt het college met deze wijzigingen te zorgen dat huisvesting in de stad toegankelijker wordt.

De gemeenteraad gaat nog in debat over de plannen. Als de raad instemt, kan de opkoopbescherming vanaf half maart gaan gelden.