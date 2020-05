Woningbouwplan Zuilen betekent ook einde voor ondernemers bedrijfsverzamelgebouw Vechtenstein 

Het woningbouwplan waarvoor bedrijfsverzamelgebouw Vechtenstein in Utrecht gesloopt moet worden, betekent ook het einde voor de huidige huurders. Dat viel ze rauw op het dak, vertelt Ruud Kroeze.

De gemeente Utrecht liet vorige week weten dat ze samen met de eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Vechtensteinlaan in Zuilen onderzoekt of het pand gesloopt kan worden en nieuwbouw van woningen kan plaatsvinden.

Dit nieuws kwam hard aan bij de huidige huurders die in het pand zitten. In het gebouw – dat te maken heeft met achterstallig onderhoud en gedateerd is – zitten nog negen huurders. De huur is onlangs opgezegd en per 1 september moeten ze vertrekken.

Onaangenaam verrast

Een van hen, Ruud Kroese, laat weten dat ze onaangenaam verrast zijn. De gemeente zou nooit met de huurders gesproken hebben over het plan. Dit klopt ook. De gemeente laat weten dat zij overleg voeren met de eigenaar en niet met de huurders. Eigenaar van het pand, het bedrijf Simonides, bevestigt dat de huurders niet hebben meegesproken over de plannen.

Directeur Paul Kienstra legt uit: “Het gebouw is nog maar gedeeltelijk verhuurd en we draaien er elk jaar verlies op. We zijn daarom op zoek gegaan naar andere mogelijkheden voor deze locatie en kwamen samen met de gemeente uit op woningbouw. We hebben toen geheel volgens het contract de huur opgezegd met onze huurders.”

Afrekening

Kroeze is niet te spreken over deze manier van communiceren: “Er is gewoon geen overleg geweest, dat vind ik heel jammer. Ook vind ik het wel makkelijk van de gemeente om te schuilen achter de eigenaar, dat is wel snel je verantwoordelijkheid afschuiven. Wij zullen ook niet snel vervangende ruimte vinden in de stad.”

Kienstra vertelt verder: “Ik snap dat dit vervelend is voor hen en we gaan graag het gesprek aan. Maar we konden niet alle negen huurders laten meebesluiten over de toekomst van het gebouw. Overigens is een deel van de huurders de afgelopen maanden al zelf gestopt met het betalen van huur, en dat ook zonder communicatie.”

Dat er nog een afrekening komt is in ieder geval duidelijk. Want de gemeente Utrecht verleende in 1993 een subsidie van 550.000 gulden aan de eigenaar van het gebouw, met als voorwaarde dat het pand gebruikt zou worden als bedrijfsverzamelgebouw voor kleinschalige en startende ondernemers. Als het pand gesloopt gaat worden en er woningen komen, moet dat worden terugbetaald. Kienstra: “Dat gaan we ook zeker doen.”