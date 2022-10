Woningcorporatie Portaal en BAM gaan 120 sociale huurwoningen aan Ibisdreef in Utrecht verduurzamen

Woningcorporatie Portaal en BAM Wonen gaan opnieuw sociale huurwoningen verduurzamen. Het gaat om 120 jaren 60-woningen in een flat aan de Ibisdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. De werkzaamheden moeten in december starten.

Portaal heeft bewoners van de flat aan de Ibisdreef in aanloop naar het project een renovatievoorstel gedaan. Daarin staan plannen om de 120 woningen energiezuinig en gasloos te maken. 76 procent van de flatbewoners ging akkoord met het voorstel en dat is voor Portaal voldoende om de werkzaamheden te starten.

De werkzaamheden bestaan uit een aantal maatregelen om de appartementen gasloos en energiezuiniger te maken. De woningen moeten na de renovatie van gemiddeld energielabel C naar label A zijn gegaan.

Nieuwe badkamer en keuken

Om dat voor elkaar te krijgen, worden de houten kozijnen in de appartementen vervangen door kunststof kozijnen, met HR++-glas en krijgen de woningen een nieuw ventilatiesysteem. De vloeren van de appartementen op de eerste verdieping en de buitenkant van de voor- en achtergevels worden geïsoleerd. De betonnen grindplaten op de zijgevels worden vervangen door metselwerk en alle balkonhekken worden vernieuwd.

Verder krijgen de appartementen een nieuw toilet als dat verouderd is. Ook komen er een nieuwe badkamer en keuken in de woningen. De keukens krijgen een inductiekookplaat of inductiefornuis en de bewoners krijgen een nieuwe pannenset, die geschikt is voor inductie.

In de hal van de flat gaan ook nog wat dingen veranderen. De entree wordt vergroot en krijgt een flauwere trap naar de berging, met een fietsgleuf in het midden. Er komt een nieuw bel- en postkasttableau en de vloeren en wanden worden opnieuw betegeld. Aan de achterkant van de flat komt een nieuwe ingang, die toegang geeft tot een aangepaste liftinstallatie.

Overlast beperken

BAM Wonen en Portaal zeggen alles in het werk te stellen om overlast voor bewoners te beperken. Als de keuken, de badkamer en het toilet worden geplaatst, kunnen de bewoners in een logeerwoning verblijven. Voor de andere werkzaamheden is dat niet nodig. Portaal zegt geen huurverhoging door te voeren voor de isolerende maatregelen.

Groter project

De verduurzaming van de flat aan de Ibisdreef is onderdeel van een groter project, dat Portaal samen met BAM Wonen uitvoert in Overvecht. Met het project worden hoogbouwflats in de wijk verduurzaamd. De eerste werkzaamheden, aan de Nigerdreef, zijn bijna klaar. Het tweede project, ook een portiekflat aan de Ibisdreef, is in uitvoering.

Petri Bosch, senior projectmanager bij Portaal: “Dit project is onderdeel van een trein. Dat betekent dat we alle projecten achter elkaar in een soort van trein renoveren. Zodra de Nigerdreef klaar was, konden we direct starten aan de Ibisdreef. En nu kunnen we dus ook door naar de tweede flat aan de Ibisdreef. We gebruiken 3 jaar lang dezelfde bouwplaats.”

