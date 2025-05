Woningcorporaties, ook die in Utrecht, definitief naar de rechter om huurbevriezing

Woningcorporaties stappen definitief naar de rechter vanwege de bevriezing van de sociale huurprijzen. Afgelopen dinsdag zorgde een gesprek tussen de brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes en minister Mona Keijzer niet voor een oplossing. De minister wil doorgaan met de huurbevriezing. Aedes zegt daarom door te gaan met de zaak tegen het kabinet.

De coalitiepartijen van de Tweede Kamer zijn van plan om de huur van sociale huurwoningen twee jaar te bevriezen. Die maatregel is onderdeel van de Voorjaarsnota, maar eerder waren er met de corporaties andere afspraken gemaakt.

In die zogenoemde Nationale Prestatieafspraken (pagina 17, red.) staat onder meer dat de huren wel jaarlijks verhoogd mogen worden met gemiddeld 4,5 procent. Door de huurbevriezing zou dat de komende twee jaar dus niet mogen.

De maatregel zou leiden tot allerlei problemen, zeggen de corporaties, zoals het niet kunnen verduurzamen en bouwen van woningen. Begin deze maand kondigden woningcorporaties dan ook al juridische stappen aan. Vandaag zeggen ze dat die rechtszaak definitief doorgaat.

‘Verbijstering is groot’

“De handtekening van de minister onder een heel pakket aan afspraken om de woningnood aan te pakken is bindend”, zegt Aedes-voorzitter Liesbeth Spies. “Kun je nog spreken van een betrouwbare overheid als die afspraken zo makkelijk bij het grof vuil gezet worden?”, aldus Spies.

“Corporaties werken sinds jaar en dag intensief samen met overheden op alle niveaus en die samenwerking wordt nu flink gefrustreerd. De verbijstering is groot bij vrijwel alle partijen die zich inzetten om al die nieuwe woningen te bouwen voor vele woningzoekenden. Corporaties zien de gang naar de rechter als een uitzonderlijke, maar wel noodzakelijke stap, om de goede volkshuisvesting overeind te houden.”

Geen nieuwbouw en verduurzamen

Vorige week riepen de provincie Utrecht, de U10-gemeenten* – waaronder Utrecht – en het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) de Tweede Kamer nog op om “zo snel mogelijk het besluit over de huurbevriezing terug te draaien”. Dat is volgens hen noodzakelijk.

“De huurbevriezing betekent voor de U10-regio dat 10.000 woningen niet meer gebouwd kunnen worden of 90.000 woningen niet meer kunnen worden verduurzaamd”, schrijven de partijen in een gezamenlijke brief. “Dit gaat in tegen alle gemaakte afspraken met het Rijk rond de woningbouwopgave in de Woondeal van afgelopen jaar. Op deze wijze zijn ze niet meer uit te voeren.”

Landelijk betekent de huurbevriezing dat “corporaties de komende jaren 180.000 minder nieuwe woningen bouwen of 1.600.000 minder huizen kunnen isoleren en maar liefst € 49 miljard aan investeringscapaciteit verdampt”, zegt Spies.

*Dit is een netwerkorganisatie van de gemeenten Utrecht, Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.