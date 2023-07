Woningen in Utrecht weer duurder, prijzen stijgen op kwartaalbasis

De vierkante meterprijs van zowel bestaande koopwoningen als huurwoningen in de vrije sector is in het tweede kwartaal gestegen. Volgens een rapportage van Brecheisen makelaars zijn bestaande woningen in Utrecht stad (exclusief Leidsche Rijn, De Meern en Vleuten) 3 procent duurder per vierkante meter ten opzichte van het kwartaal ervoor. Huurprijzen zijn volgens huizensite Pararius ruim 5 procent duurder geworden. Tegelijkertijd krimpt het aanbod in de vrije huursector fors. Wat is er aan de hand?

Tot voor kort was er sprake van een duidelijke trend: bestaande koopwoningen werden goedkoper. Op dit moment zijn woningen in de regio Utrecht volgens cijfers Brecheisen makelaars 12 procent goedkoper dan een jaar eerder. Echter, in het tweede kwartaal van 2023 was er voor het eerst weer sprake van een prijsstijging ten opzichte van het vorige kwartaal. In de stad Utrecht (ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal) bedroeg deze prijsstijging 3 procent per vierkante meter. In Leidsche Rijn was dit 2 procent en in Vleuten/De Meern bedroeg de stijging 6 procent.

Ook het aantal verkopen is gestegen en ligt volgens de Nederlands Vereniging van Makelaars (NVM) in Utrecht 20 procent hoger dan in het eerste kwartaal. Woningen worden snel verkocht. Van alle grotere steden in Nederland gaat de verkoop van woningen gemiddeld het snelst in de regio’s Utrecht en Groot-Amsterdam. Het kost in Utrecht ruim vier weken om het verkoopproces te doorlopen aldus de NVM. Dit roept de vraag op of er sprake is van een trendbreuk of dat het gaat om een correctie binnen een doorzettende dalende trend. We vragen het Frank Verveer, directeur en eigenaar van De Keizer Makelaarsgroep en voorzitter van de Utrechtse afdeling van de NVM.

Trendbreuk

Verveer zegt in de praktijk wel een trendbreuk te zien. Het lopende derde kwartaal is zelfs drukker dan het tweede kwartaal. Of er definitief sprake is van een trendbreuk zullen de cijfers over het derde kwartaal laten zien, zegt Verveer. De verandering in de markt komt volgens Verveer doordat mensen gewend zijn aan het nieuwe normaal. “Het nieuwe normaal is een rente van circa 4 procent, het gestegen inkomen en de gecorrigeerde woningprijzen waardoor woningen in het bereik zijn gekomen van een grotere doelgroep. Er worden ook minder nieuwbouwwoningen gebouwd”, aldus Verveer.

Volgens Verveer is de prijsstijging in de regio Utrecht sterker dan in de stad. Dat heeft ermee te maken dat veel (oudere) woningen in de stad een minder gunstig energielabel hebben.

“Deze woningen zijn minder gewild.” Als de marktomstandigheden ongewijzigd blijven en er geen onverwachte dingen gebeuren – zoals een forse rentestijging of een nieuwe oorlog – zal de prijsstijging doorzetten, verwacht Verveer.

Vrije huursector in de knel

Niet alleen de koopmarkt is in de beweging. Ook in de vrije huursector gebeurt veel. Dit deel van de woningmarkt zit duidelijk in de knel. Het aanbod daalt scherp, terwijl er wel veel mensen op zoek zijn naar een huurwoning. Volgens huizensite Pararius werden er in het eerste kwartaal van 2021 nog 1318 woningen te huur aangeboden in Utrecht. In het tweede kwartaal van 2023 waren dit er nog maar 805. Aangezien de vraag hoog blijft, zorgt dit voor problemen voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning.

Een woning, die in de vrije sector werd aangeboden, kon volgens Pararius begin 2021 nog rekenen op vijf reacties. In het tweede kwartaal van 2023 reageerden gemiddeld 49 mensen op een woning. De kans dat een woningzoekende die op een woning reageert, deze ook daadwerkelijk kan huren, is momenteel dus ongeveer 2 procent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de huurprijzen opnieuw zijn gestegen. Utrechters betalen nu gemiddeld 21,08 euro per maand, per vierkante meter voor een nieuwe huurwoning in de vrije huursector. Dit is een stijging van ruim vijf procent, aldus Pararius.

Nieuwe regels

Volgens Verveer, van de NVM, zijn de problemen in de vrije huursector grotendeels het gevolg van het aangekondigde nieuwe beleid dat door minister De Jonge is ingezet. Vanaf 1 januari worden – als alles doorgaat – huurwoningen die nu in de vrije sector vallen middels een puntensysteem gereguleerd waardoor verhuurders minder huur mogen vragen.

Door deze op handen zijnde eisen maken beleggers pas op de plaats en investeren zij niet meer in nieuwe huurwoningen. Een deel van de mensen, die nu een woning verhuren, besluit deze te verkopen, omdat het verwachte rendement als gevolg van de voorgenomen maatregelen aanzienlijk daalt.

Er ontstaat hierdoor volgend jaar een situatie waarbij huurwoningen, die nu in de vrije sector vallen, ook bereikbaar worden voor mensen die deze nu niet kunnen betalen. Er komen echter niet meer huurwoningen op de markt, maar minder. Dit betekent dat mensen die nu een woning huren in de vrije sector meer concurrentie krijgen en straks buiten de boot dreigen te vallen en helemaal geen huurwoning kunnen vinden, legt Verveer uit.