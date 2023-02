Woningtekort voor kwetsbare personen in Utrecht neemt toe: wat moet er gebeuren?

Binnen de wooncrisis in Utrecht ontvouwt zich een nieuwe crisis. De gemeente liet eerder al weten dat er dit jaar een tekort van zo’n 500 huizen voor kwetsbare personen kan worden verwacht. Wachtlijsten lopen op en doorstroom vanuit opvang gaat steeds moeilijker. Politieke partijen gaan vandaag in de gemeenteraad in gesprek over het onderwerp. Want wat moet er gebeuren?

Dat de woningmarkt in Utrecht onder druk staat, is voor de meesten wel bekend. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning meer dan tien jaar. Welzijns- en hulporganisaties maken zich echter ook zorgen over een crisis die aan het ontstaan is binnen de huidige woningcrisis. Het gaat daarbij om kwetsbare personen die geen woning kunnen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die hun jeugd hebben doorgebracht in een pleeggezin of zorginstelling, statushouders en mensen die na een moeilijke periode weer klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen. Het tekort aan woningen voor deze groepen loopt dit jaar verder op.

Tijdelijke woningen

De gemeenteraad gaat vandaag in gesprek over het onderwerp. In aanloop naar het debat heeft woningcorporatie WoonIn al aangegeven duizend extra tijdelijke woningen te kunnen realiseren, bovenop de tijdelijke woningbouw die al gepland is. Voor extra tijdelijke huizen is natuurlijk wel nog grond nodig. En grond is schaars in Utrecht. WoonIn schrijft: “We willen deze woningen realiseren op goede stedelijke plekken in Utrecht waar het, in alle redelijkheid, niet te verwachten is dat er voor 2030 woningbouw opgeleverd zal worden. Samen met gemeente en eventueel marktpartijen willen we de komende maand bekijken welke locaties in de vele lopende gebiedsontwikkelingen hiervoor geschikt zijn.”

‘Zelfs die aantallen bij elkaar zijn onvoldoende om alle woningzoekenden te helpen’

Snel tijdelijke woning bouwen kan op steun rekenen van hulp- en welzijnsorganisaties als de Tussenvoorziening, Leger des Heils, Lister, Beter Wonen en Moviera. Zij laten gezamenlijk weten dat zelfs met alle tijdelijke woningen, er een tekort blijft. “Zelfs die aantallen bij elkaar zijn onvoldoende om alle woningzoekenden te helpen, maar we zijn ervan overtuigd dat het helpt om de extreme druk te verlichten en om de wachttijden niet nog verder op te laten lopen.”

De organisaties verwijzen ook naar de gevolgen van de woningcrisis. “Omdat mensen in nood niet gehuisvest kunnen worden, is het beroep op de Maatschappelijke Opvang sterk gestegen en zijn er extra opvanglocaties bijgekomen. Mede door de beperkte doorstroom naar woningen is ook deze capaciteit inmiddels overvol en lukt het niet of nauwelijks meer om alle rechthebbenden op Maatschappelijke Opvang een plek te bieden.”

‘Als we dat blijven doen, komen we er niet’

Vereniging Beter Wonen, die verschillende instellingen vertegenwoordigt die werken met de kwetsbare personen, benadrukt de urgentie van het probleem. In een brief aan de raad schrijft de vereniging: “Wat ons betreft heeft de focus de afgelopen jaren te veel gelegen op het maken van plannen en programma’s, het bepalen hoe groot de urgentie daadwerkelijk is en het praten over aan welke knop het beste gedraaid kan worden. Als we dat blijven doen, komen we er niet.” Er moet volgens de organisatie vooral zo snel mogelijk gebouwd gaan worden.

Politiek

In aanloop naar het debat vandaag pleit D66 ervoor om (potentiële) toekomstige bewoners een stem te geven tijdens de ontwikkeling en het participatieproces van bouwplannen. Woordvoerder Wonen van D66 Utrecht, Has Bakker: “We zien dat Utrechters die al wel een woning bezitten vaak goed georganiseerd zijn. We horen dan: ‘We zijn wel vóór woningen maar liever niet hier’. Dit terwijl de woningzoekenden helemaal niet gehoord worden in het participatieproces. Dat moet anders.”

Bakker: “De tegenstelling tussen insiders en outsiders op de Utrechtse woningmarkt moet doorbroken worden. Laten we actief op zoek gaan naar de stem van woningzoekenden en met elkaar het gesprek voeren.” Daarom doet D66 Utrecht vandaag twee voorstellen. De partij pleit ervoor dat bij bouwplannen ook woningzoekenden direct worden betrokken als belanghebbenden. Ook doet D66 het voorstel om een Utrechtse Woonraad, bestaande uit een diverse groep woningzoekenden, in het leven te roepen. Bijvoorbeeld leraren, statushouders, jongeren en dakloze mensen wordt gevraagd mee te denken, zelf voorstellen te doen en onderwerpen op de agenda te zetten.

De nood is hoog. Er zijn veel extra betaalbare woningen nodig, met name sociale huur. Door het tekort komen kwetsbare groepen in de verdringing. Donderdag debat. https://t.co/Mcd2AeYyIK — Rick van der Zweth (@RickvdZweth) February 13, 2023

Dinsdag spraken we ook over de huisvesting van kwetsbare groepen. De wooncrisis raakt juist mensen in een kwetsbare positie. Er wordt gezocht naar ‘creatieve oplossingen’. Maar zoals @woonprotestutrecht zei ‘we willen dat niet, wonen is een recht, we moeten radicaal ingrijpen’. — Utrecht BIJ1 (@UtrechtBIJ1) February 9, 2023

De STUW houd pleidooi voor kwetsbare Utrechters, oa vrouwenopvang vol, lopen gevaar. Zij willen bouwen! Bij de vraag van Utrecht Solidair, geen huurhuizen meer te verkopen, is het keihard: NEE! #woproutrecht

#WooninWonen #raad030 #CodyHochstenB https://t.co/EekthSbIEX #utrecht — UtrechtSolidair (@SolidairU) February 8, 2023