Wooncomplex Tango in Utrechtse wijk Leidsche Rijn officieel geopend door wethouder Streefland

Het gemengde wooncomplex Tango in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is vrijdag officieel geopend. Wethouder Rachel Streefland zette samen met bewoners de banier met het logo van de woonvereniging in de gezamenlijke binnentuin.

Tango bestaat uit 178 duurzame sociale huurwoningen, gelegen aan de Romestraat, het Valettapad en het toekomstige Park Leeuwesteyn. De eerste huurders kregen in januari de sleutel.

Maatschappelijke opvang

Het gemengde wooncomplex bestaat uit 96 woningen van Portaal en 82 woningen van Woonin. Huurders van deze twee woningbouwverenigingen gaan in Tango samenwonen met mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. 46 woningen zijn dan ook bedoeld voor cliënten van de Tussenvoorziening.



Het gaat dan onder meer om mensen die na een scheiding geen huis meer konden krijgen en in de maatschappelijke opvang terechtkwamen. Zij kunnen in Tango zelfstandig wonen, met ondersteuning van de Tussenvoorziening. Van de bewoners wordt verwacht dat ze contact met elkaar onderhouden en samen activiteiten doen. Alle huurders zijn lid van de woonvereniging en betalen daar ook een bijdrage aan. It takes two to tango’, is het gezegde waar dit wooncomplex naar is vernoemd.



Gemeenschappelijke ruimtes

In het wooncomplex is een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en binnentuin. Jules van Dam, bestuurder van de Tussenvoorziening: “Vaak hebben mensen die dakloos zijn geweest nog maar een beperkt sociaal netwerk. Met onze gemengd wonen projecten bouwen we aan sociale ‘buurtjes’ waar mensen zich welkom voelen. We zien huurders met een daklozenachtergrond opbloeien tot goede buren en tot zelfstandige huurders. Na drie jaar heeft 80 procent van de Tussenvoorziening-huurders een huurcontract op eigen naam.”