Wooncomplex Tango met 178 sociale huurwoningen opgeleverd in Utrecht Leidsche Rijn

In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is dinsdag wooncomplex Tango opgeleverd. Het appartementencomplex, dat bestaat uit 178 duurzame sociale huurwoningen, ligt aan de Romestraat en het Valettapad. De eerste huurders kregen vandaag de sleutel.

’It takes two to tango’, is het gezegde waar dit wooncomplex naar is vernoemd. Tango is dan ook een gemengd wooncomplex met 96 woningen van Portaal en 86 woningen van Woonin. Huurders van deze twee woningbouwverenigingen gaan in Tango samenwonen met mensen die uit de maatschappelijke opvang komen.

Het gaat dan onder meer om mensen die na een scheiding geen huis meer konden krijgen en in de maatschappelijke opvang terechtkwamen. Zij kunnen hier in Tango weer zelfstandig wonen, met ondersteuning van de Tussenvoorziening. Van de bewoners wordt verwacht dat ze contact met elkaar onderhouden en samen activiteiten doen. Alle huurders zijn lid van de woonvereniging en betalen daar ook een bijdrage aan.

Woonkamer

Inge Oortgiesen, projectmanager bij Portaal: “In de bouw hebben we er bewust voor gekozen om een gemeenschappelijke woonkamer en keuken te realiseren. Boven de gemeenschappelijke woonkamer zitten de kantoren van de Tussenvoorziening en de beheerders van Portaal en Woonin.”

Fouad Kartit wordt namens Woonin de beheerder van Tango. “Om dit woonconcept te laten slagen, is het belangrijk dat je dicht bij de huurders staat”, zegt hij. “Doordat ik vaak in het complex aanwezig ben, stappen bewoners makkelijker op me af. Gewoon voor een alledaags gesprek, maar ook voor persoonlijke gesprekken of het bespreken van woonzaken kloppen ze vaak bij mij aan.”

Duurzaam

Wooncomplex Tango heeft appartementen met geïsoleerde gevels, daken en vloeren en de woningen hebben driedubbel glas. De appartementen zijn gasloos en op het platte dak van het gebouw liggen zonnepanelen. Bureau Van Eig en Zecc Architecten hebben het complex ontworpen. Vervolgens is het door aannemer BAM Wonen gerealiseerd.