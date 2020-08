Worden Iris en Bouke straks de eerste bewoners van een Tiny House in Utrecht?

Toen Iris en Bouke tijdens hun zeven maanden durende reis door Azië in retraite in Japan zaten, maakten ze een keuze: “Wij gaan in een Tiny House wonen, en die gaan we zelf bouwen. Ook al hebben we helemaal geen ervaring met bouwen, we willen we het avontuur gewoon aangaan”, aldus Iris. Het Utrechtse stel kocht terwijl ze nog in Japan zaten alvast de trailer en in mei begon de ontwerpfase.

Het plan broedde al een tijdje in de hoofden van Iris en Bouke. “We focussen ons op bewust leven en gebruiken bijvoorbeeld al een tijd geen plastic meer. Het leven in een Tiny House sluit goed aan op deze levensvisie. Daarom zijn we een tijd terug een keer in Alkmaar bij een open dag van een Tiny House geweest. Toen dachten we nog ‘Nee! Dit is veel te klein”, vertelt Bouke.

Dat veranderde toen het stel op reis eens goed ging nadenken over wat ze willen van de toekomst. Toen kwam de realisatie dat een Tiny House toch wel goed bij hen past. De twee zijn al langer bezig met minimalisme en het leren leven met weinig spullen. “Veel spullen betekent ook meer onderhoud en meer zorgen over die spullen. En we zijn erachter gekomen dat dat niet is wat we willen van het leven”, aldus Bouke.

Hij vervolgt: “Kleiner gaan wonen moedigt je aan om niet te veel spullen te verzamelen. Ook bespaar je veel op woonlasten en hou je uiteindelijk meer tijd en geld over. We willen niet het standaard pad bewandelen wat je door de maatschappij wordt voorgeschoteld: na je studententijd ga je hard werken, om daarna in een steeds groter huis te kunnen wonen. Dat is niet wat wij nastreven.”

Zonder te twijfelen kochten ze toen, tijdens de reis, alvast de trailer die de fundering van de Tiny House moest worden. “Een trailer is handig, want die kun je vastmaken achter je auto. En wij willen graag flexibel zijn. Dus op deze manier kunnen we straks om de twee à drie jaar verhuizen”, legt Bouke uit. Bovenop de trailer zijn Iris en Bouke nu aan het bouwen, op de Havenloods in het Werkspoorkwartier, waar ze via via de ruimte hebben gekregen om hun Tiny House af te maken. Onder een enorme zelf opgezette tent zijn ze hard aan het klussen, op basis van kennis die ze van andere Tiny House-bouwers hebben gekregen, het boek ‘Bouw je eigen Tiny House’’ en tutorials. De vloer zit er inmiddels al in en er zijn tweedehands ramen en deuren op de kop getikt.

“Wat voor ons ook een belangrijke reden is om in een Tiny House te gaan wonen, is het feit dat je veel duurzamer kan leven. Dus gaan we zelf zonnepanelen installeren en proberen we alles van tweedehands materialen te bouwen. Zo hebben we straks isolatie van oude spijkerbroeken in ons huisje”, vertelt Iris. Verder zijn de twee geïnspireerd door de Japanse manier van leven tijdens hun reis, iets dat ze willen meenemen in de inrichting van hun Tiny House: “We hebben daar op futons geslapen, een dun matras. Dat willen we thuis ook gaan doen. Dus ons bed staat al op marktplaats en zodra die verkocht is kunnen we al gaan oefenen.”

Het Werkspoorkwartier is geen officiële woonplek. Dus de Tiny House kan daar wel gebouwd worden, maar daarna moeten Iris en Bouke nog wel op zoek naar een plek om met hun nieuwe huisje te gaan wonen. “In Utrecht is dat nog niet zo makkelijk”, vertelt Bouke. “Er is in Utrecht nog niemand die in een Tiny House woont. Wel kennen we een Tiny House-community in Zeist, ‘KleinHuizen’ met vijftien huisjes. We moeten nog aanvragen doen voor locaties aan de gemeente Utrecht. Maar wie weet zijn wij straks de eerste Tiny House-bewoners van de stad.”

In de toekomst hopen Iris en Bouke zelfs een eigen Tiny House-community op te starten. “Het liefst met een eigen voedselbos en moestuin. En we willen graag dat er mensen van verschillende leeftijden bij de community komen. Want elke generatie kan weer iets anders bijdragen. En ook willen we iets doen aan het sociale probleem dat oudere mensen ervaren, die vaak eenzaam weg worden gestopt in bejaardentehuizen.”

Nu wonen Iris en Bouke nog in een appartementje in het centrum van Leidsche Rijn. “Het voordeel daarvan is dat alles om de hoek zit, en de gezelligheid die je daar hebt. Maar we kijken ook uit op een ander appartementencomplex, en naar buiten gaan komt er zo weinig van als je in je appartement zit. En we kijken er juist zo naar uit om veel buiten te leven. Dat hebben we ook geleerd in Azië: weer of geen weer, naar buiten gaan kan altijd. En eigenlijk kunnen we niet meer wachten tot we hier weg kunnen”, vertelt Iris.

Iris en Bouke hopen hun Tiny House eind november af te hebben en zodra ze grond hebben gevonden om hun nieuwe huisje neer te zetten, trekken ze er direct in. De ontwikkelingen rondom de bouw van Iris en Bouke’s stulpje is te volgen op hun blog. En voor de Utrechters die ook geïnteresseerd zijn in het bouwen van hun eigen Tiny House, of die gewoon even binnen willen gluren, organiseert ‘het Bewuste Stel’ op 13 september een open dag.