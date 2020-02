Zeshonderd appartementen voor werkende jongeren in Leidsche Rijn

Aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn wordt een nieuw wooncomplex met huurappartementen gebouwd. In het complex komen zeshonderd studio’s voor werkende jongeren.

Het appartementencomplex wordt op het Berlijnplein bij de bioscoop gebouwd. Naast de studio’s komen er onder andere atelierwoningen voor kunstenaars, een sportschool en een restaurant in het gebouw. Onder het complex komt een parkeergarage voor zo’n tweehonderd auto’s, waaronder elektrische deelauto’s.

De ontwikkelaar wil binnen het concept ‘Change=’ woningen bouwen voor werkende jongeren die moeilijk een woning kunnen vinden, omdat ze niet kunnen kopen of huren op de vrije markt en niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In Amsterdam is in 2019 ook een Change=-complex opgeleverd.

De eerste woningen in het Utrechtse complex moeten eind 2021 klaar zijn.