Zo gaat de omgeving van de Galgenwaard eruitzien: 1100 woningen en groen stadionplein

De plannen voor de Galgenwaard gaan een volgende fase in. Samen met gemeente Utrecht presenteert Galgenwaard Development en Herculestoren Utrecht de plannen voor de omgeving rond het stadion. Ook is er binnenkort een informatiemarkt, waar omwonenden en geïnteresseerden hun vragen kunnen stellen en reageren op de plannen.

Er wordt al een aantal jaar gesproken over de manier waarop het stadion en het omliggende terrein ingericht moet worden. Nu gaat de stadionontwikkeling “een volgende fase in”, zegt Edo Keuning, algemeen directeur van FC Utrecht.

“Deze stap biedt veel kansen voor de regio, de stad, diverse partijen én FC Utrecht.” Keuning zegt het belangrijk te vinden om “nauw contact te houden met alle belanghebbenden”.

Op 7 oktober is er een informatiemarkt in de Galgenwaard. Daar kan iedereen terecht met vragen en hun reactie geven op de plannen. Aanmelden is niet nodig.

Start bouw

Eind dit jaar beslist de gemeenteraad over de plannen. De bouw start in 2027. Dat gebeurt in fases, zodat de voetbalwedstrijden door kunnen gaan.

De gemeente, de eigenaar van het stadion en de eigenaar van de Herculestoren vernieuwen de omgeving rond de Galgenwaard. Het was al duidelijk dat er woningen komen verdeeld over meerdere woontorens, in totaal zo’n 1100, maar ook meer ruimte voor sport. Verder komen alle parkeerplaatsen onder de grond en is er daardoor meer ruimte voor groen.

Autoluw

De nieuwbouw komt op de vier hoeken van het stadion en op de plek van het huidige BP-tankstation. Daar komt een nieuw gebouw te staan: ‘Het Stadsblok’. Ook komt er ruimte voor zogenoemde short stay-units voor internationale studenten, maatschappelijke voorzieningen, horeca en werkplekken. De Herculestoren, het tankstation en de stadionhoeken worden hiervoor gesloopt.

Het gebied rond het stadion wordt groener en autoluw. Daarnaast worden de hoeken van het stadion dicht gemaakt. Dat is volgens de gemeente een wens van veel supporters van FC Utrecht. Mogelijk komen er daardoor ook extra plekken in het stadion.

Er komen nieuwe wandel- en fietspaden, de afrit van de Waterlinieweg wordt aangepast en de Herculeslaan wordt verlegd.

“Galgenwaard is nu een plek van sport en beleving, maar de directe omgeving is nog te stenig en onaantrekkelijk”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “Met deze plannen maken we van het stadion en zijn omgeving een levendige en groene plek waar wonen, werken en bewegen centraal staan. Straks bruist het hier niet alleen op wedstrijddagen, maar elke dag van de week. En we dragen ook nog bij aan enorme woningbouwopgave van de stad en het land.”

