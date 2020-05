Corona Alliantie: ‘Ons doel is om bedrijven verder te helpen’

Lege terrassen, geannuleerde evenementen en gesloten zaken. Het zijn moeilijke tijden voor bedrijven. Veel ondernemers hebben dan ook zorgen. Hoe kan een winkel bijvoorbeeld verantwoord worden heropend en hoe kom je als bedrijf financieel deze crisis door? Voor deze en een heleboel andere vragen kan je als Utrechtse ondernemer terecht bij de Utrecht Region Economische Corona Alliantie. De alliantie beantwoordt je vraag of stuurt je door naar de juiste personen om je te helpen. “Ons doel is uiteindelijk om bedrijven verder te helpen”, vertelt projectleider Gert Jan Jansen op de Haar.

Toen de Economic Board Utrecht (EBU) lucht kreeg van de ongekende situatie waar we mee te maken zouden gaan krijgen, staken ze de koppen bij elkaar met verschillende partners in de regio. “De EBU wil juist economische activiteit in de regio stimuleren”, legt Jansen op de Haar uit. “Als iets die activiteit gaat raken, wil je daar wat tegen doen. Het antwoord was: laten we de handen ineen slaan en de ondernemers zo goed en zo kwaad als dat kan helpen.” Zo kreeg de Corona Alliantie vorm: een loket waar ondernemers in de Utrechtse regio terecht kunnen met vragen.

Hoewel er al veel loketten ontwikkeld zijn, hoopt de Corona Alliantie een overkoepelende vraagbaak te zijn. “Er zijn al veel hulplijnen die antwoord geven op vragen, maar dat zijn vaak specialistische organisaties”, vertelt Jansen op de Haar. “De noodmaatregelen zijn zo snel in elkaar gesleuteld, dat het niet anders kan dan dat er een groep ondernemers is die buiten de boot valt.” Daarom wil de alliantie twee dingen doen: enerzijds vragen van ondernemers aannemen en kijken hoe ze geholpen kunnen worden, en anderzijds geluiden van ondernemers verzamelen en als terugkoppeling aanbieden aan beleidsmakers en politici. “Je hebt bijvoorbeeld bedrijven die binnen één jaar flink gegroeid zijn. Sommige compensatiemaatregelen zijn gebaseerd op de loonsom van vorig jaar”, aldus Jansen op de Haar. “Als de loonsom dit jaar twee keer zo hoog is, heb je weinig aan die regeling.” Dat soort signalen kan de alliantie opvangen. “We willen groepen bedrijven helpen, maar dat begint bij het individuele bedrijf. Iemand moet signaleren wat het probleem is, waarna we binnen de alliantie kunnen nagaan of we dat probleem vaker horen.”

“We gaan niet alles oplossen, maar het begint met een vraag. Schiet die op ons af als je er zelf niet uitkomt. Dat willen we bieden. Dat de ondernemer het gevoel heeft: ik sta er niet alleen voor.”

Meer weten over de alliantie? In de huidige DUIC krant (overal af te halen tot 8 mei) kun je het hele verhaal lezen.