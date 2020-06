10.000 kilo aardappels in de verkoop: Utrechters mogen zo veel meenemen als ze kunnen dragen

Er is een groot overschot aan aardappels in Nederland en daarom wordt er een berg van ruim 10.000 kilo aardappels afgeleverd op de Europalaan in Utrecht. Liefhebbers moeten ongeveer 4,50 euro betalen en mogen dan zo veel aardappels meenemen als ze willen.

De weggevallen vraag naar friet vanuit de horeca, festivals en export is een grote zorg voor veel boeren. Ze kunnen de aardappels niet kwijt, of de aardappels worden voor veel lagere waarde benut voor biogas of veevoer. De boer krijgt hierdoor een oneerlijke prijs en het resulteert in honderdduizenden kilo’s voedselverspilling.

10.000 kilo aardappels in Utrecht

Daarom worden honderdduizenden kilo’s aardappels verspreid in Nederland. Op zaterdag 27 juni gebeurt dit ook in Utrecht. Bij de Vechtclub XL aan de Europalaan wordt een berg van 10.000 kilo aardappels gestort. Bewoners kunnen tussen 12.00 en 18.00 uur langskomen om aardappels te scheppen.

In verband met de coronamaatregelen dienen zij zich van te voren te registreren via de app van Too Goo To Go. Daar betalen ze ook een bedrag van tussen de 4 en 5 euro. Utrechters mogen dan zo veel aardappels meenemen als ze kunnen dragen.

Voedselsysteem

Amber Striekwold, voorzitter van SFYN Utrecht en initiatiefnemer aardappelberg Utrecht zegt over de actie: “Vanuit een stad als Utrecht lijken dit soort problemen soms ver weg, omdat je er in het dagelijks leven niet door geraakt wordt. Maar ook in de stad ben je onderdeel van het voedselsysteem. Met de aardappelberg maken we dit zichtbaar.”

De initiatiefnemers hebben er bewust voor gekozen om de aardappels niet gratis weg te geven, omdat de boer er juist ook iets aan moet hebben: “Utrechters kunnen zoveel aardappels komen scheppen als ze willen en maken daarmee een goede deal: ze hebben zelf voor een prikkie een lekkere hoeveelheid aardappels, ze helpen de boer én voorkomen voedselverspilling.”