125 bomen moeten het veld ruimen voor herinrichting Europalaan in Utrecht, maar er komen er 143 terug 

Om de herinrichting van de Europalaan mogelijk te maken moeten er 125 bomen gekapt gaan worden, wel worden er 143 teruggeplaatst. Dat blijkt uit de vergunningsaanvraag van de gemeente Utrecht. De Europalaan wordt anders ingericht vanwege alle nieuwe ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone.

De werkzaamheden aan de Europalaan tussen de Koningin Wilhelminalaan en het Europaplein moeten in de loop van dit jaar, of anders volgend jaar, gaan beginnen en worden daarna gefaseerd uitgevoerd. De voorbereidingen zijn al een paar jaar aan de gang, met onder meer spreekuren voor betrokkenen, het ontwerpen van de nieuwe inrichting en stemming in de gemeenteraad.

De nieuwe straat is onder meer nodig omdat er duizenden extra woningen komen in de Merwedekanaalzone. Al die nieuwe bewoners moeten ook gemakkelijk bij hun huizen kunnen komen. Daarbij blijft de Europalaan een belangrijke verbindingsweg. De herinrichting van de Europalaan moet dan ook klaar zijn voordat de eerste woningen gebouwd zijn in Merwede – de nieuwe woonwijk langs de Europalaan Noord.

Wat gaat er veranderen?

Er moeten in ieder geval 125 bomen het veld ruimen. Daar is een vergunning voor aangevraagd. Dit aantal komt niet uit de lucht vallen, het is al langer bekend dat meer dan honderd bomen in de weg staan voor de herinrichting. Wel komen er 143 bomen terug, los van de bomen die kunnen blijven staan. De gemeente liet eerder weten dat het plan zoveel mogelijk is aangepast om de meeste bomen te behouden.

Een grote verandering is dat er over de gehele lengte een vrij liggende baan voor de bus komt. Er komen twee haltes op dit gedeelte van de Europalaan. De grote wens van de gemeente is om hier een trambaan te maken, maar dat gaat voorlopig nog niet gebeuren.

Aan beide kanten van de busbaan komt een rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. Steeds meer straten in Utrecht krijgen een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar dat is hier niet het geval. Hier wordt straks 50 kilometer per uur gereden ‘voor een goede doorstroming van het verkeer’, aldus de gemeente. Er komen verder brede fiets- en voetpaden en drie oversteekplaatsen zodat men makkelijker richting Park Transwijk en terug kan komen.