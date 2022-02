20.000 kilometer oostwaarts: Maarten Jan wilde op de motor naar Mongolië

De Utrechter Maarten Jan Sluimers stapte drie jaar geleden in Oudwijk op zijn Transalp en vertrok richting Mongolië, een reis van 20.000 kilometer. Achteraf kreeg Maarten Jan pas het idee om zijn verhalen op te schrijven. Hij had immers genoeg om over te vertellen. “Er was niks wat me echt kon voorbereiden op deze reis.”

“Ik heb ooit een boekje gelezen van twee motorrijders, pioniers die een reis rond de wereld maakten. Daarin werd Mongolië genoemd als bijzondere bestemming. Toen is het zaadje bij mij geplant. Sindsdien had ik in mijn hoofd: ik wil naar Mongolië, als ik ooit de kans krijg.” In 2019 is het eindelijk zover. Maarten Jan kan drie maanden vrij krijgen van zijn werk. Nadat hij alle voorbereidingen heeft getroffen, gaat hij op pad. Hij stapt op zijn motor genaamd Boris, een Honda XL 600V uit 1995 die toen net geen 13.000 kilometer op de teller had.

Offline

“Er was niks wat me echt kon voorbereiden op deze reis”, vertelt Maarten Jan. “Mijn idee was om helemaal offline op reis te gaan. Ik had dus geen telefoon en gps meegenomen. Van tevoren zeiden veel mensen: ‘Wat stoer dat je dit gaat doen’. Ik heb dat steeds een beetje afgedaan door te zeggen dat het wel meeviel.” Dat dacht hij ook echt, zegt Maarten Jan nu. Hij komt er tijdens de reis pas achter aan wat voor avontuur hij is begonnen. Een voorbeeld: “Na twee maanden kwam ik aan bij een imponerende grenspost, die tussen Iran en Turkmenistan. Een plek waar mensen met mitrailleurs je staan op te wachten om je visum te controleren. Ik was alleen en ik kon niemand bellen, maar ik was helemaal relaxed. Toen pas dacht ik: oh, hier is misschien niet iedereen voor gemaakt. Daar, in die situatie, zo ontspannen staan.”

Gastvrij

“Ik heb me bijna de hele reis volledig veilig gevoeld”, vertelt Maarten Jan. “Op een berucht stukje in de noordelijke Kaukasus na. Mensen keken me hier heel anders aan. Zo van ‘hoe durf jij hier eigenlijk rond te rijden’, alsof ze achterdochtig waren en bang voor mijn welzijn tegelijkertijd.” Andere gebieden die de motorreis doorkruist, voelen minder bedreigend. “In alle landen bleken mensen onwaarschijnlijk hartelijk en de gastvrijheid in Centraal Azië is iets waar wij Nederlanders nog een puntje aan kunnen zuigen. En Iraniërs staan op eenzame hoogte als meest warme, hartelijke en mooie mensen van allemaal.” Toch wordt er onderweg veel van je gevraagd, legt de Utrechter uit. “Je moet risico’s kunnen inschatten, kunnen vertrouwen op je instincten en je technische kennis – die heb ik nauwelijks. En dan moet je ook je sociale vaardigheden kunnen inzetten; je aanpassingsvermogen speelt een grote rol.”

Verhaal

Maarten Jan: “Eigenlijk had ik helemaal niet het idee om een verhaal te schrijven, dat doen al zoveel mensen. Voor iedereen die zo’n reis maakt, is het een levensveranderende gebeurtenis die ze op papier willen zetten.” Wel maakt hij onderweg aantekeningen – met pen en papier, want een computer heeft hij niet vaak voorhanden. “Toen ik eenmaal terug in Nederland was, merkte ik dat het best wel lastig was om aan mensen in een gesprek over te brengen wat ik had meegemaakt. Het is een complexe ervaring, waarin je anderen niet zomaar kan meenemen.”

Maarten Jan heeft daarom besloten zijn ervaringen te bundelen in een serie verhalen. Het eerste verhaal uit de serie is nu te lezen op zijn website, borisenik.com. Iedere week komt er een nieuwe aflevering online en kun je ontdekken of hij uiteindelijk zijn doel gehaald heeft.

