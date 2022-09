66-plussers met krappe beurs kunnen vanaf vandaag een jaar lang gratis reizen met Utrechts openbaar vervoer

Mensen die 66 jaar of ouder zijn en een laag inkomen hebben, kunnen vanaf nu in Utrecht een jaar lang gratis met het openbaar vervoer van U-OV en Syntus reizen. Vandaag begint namelijk een proef, waarmee deze ouderen in aanmerking komen voor het ‘Gratis OV abonnement’.

De proef is voor mensen die 66 jaar of ouder zijn, in de provincie Utrecht wonen en niet meer te besteden hebben dan 17.700 euro per jaar. Zij kunnen vanaf vandaag doordeweeks na 9.00 uur en in het weekend en op feestdagen de hele dag in heel de provincie Utrecht gratis reizen met de bus, tram, buurtbus en flex-diensten van U-OV en Syntus Utrecht. De proef loopt tot 9 december 2023.

“Ouderen in de provincie Utrecht met een laag inkomen hebben het moeilijk”, zegt gedeputeerde Arne Schaddelee. “Er is onder deze groep sprake van stille armoede. De financiële drempel om het huis uit te gaan, is hoog. Eenzaamheid is vaak het gevolg. Het openbaar vervoer kan deze groep over de streep helpen en het leven net iets aangenamer maken. De provincie Utrecht biedt deze mensen daarom een jaar lang gratis gebruik aan van bus en tram.”

Aanvragen

Ouderen die gebruik willen maken van het gratis OV-abonnement kunnen het aanvragen op een speciale website. Daar staat uitgelegd welke stappen ze moeten nemen. Ze moeten bijvoorbeeld met een inkomstenverklaring van de belastingdienst aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt het abonnement op de persoonlijke ov-chipkaart.

Mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen, kunnen terecht bij bibliotheken met een Informatiepunt Digitale Overheid. Op de website waar het abonnement kan worden aangevraagd, staat een overzicht van bibliotheken met zo’n informatiepunt. Bij bibliotheken en de servicewinkels van U-OV op Utrecht Centraal en Syntus Utrecht op station Amersfoort zijn ook folders met uitleg te vinden.