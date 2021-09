Aangereden standbeeld komt vandaag weer terug op nijntje pleintje

Het standbeeld van nijntje wordt deze ochtend weer teruggeplaatst op het nijntje pleintje in de binnenstad. Het beeld werd in juni omver gereden door een medewerker van de gemeente Utrecht.

De sokkel van het beeld, bestaande uit vijf platen met daarop nijntje, lag na het ongeval met de veegwagen in gruzelementen. Het beeld zelf was nagenoeg onbeschadigd. De sokkel is afgelopen periode gerepareerd en verstevigd met beton.

Woensdagochtend is begonnen met het beeld terug te plaatsen en in de loop van de ochtend moet het werk klaar zijn.