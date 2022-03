Aantal Oekraïense vluchtelingen in Utrecht blijft groeien; kinderen vanaf volgende week naar school

Er zijn inmiddels 325 geregistreerde Oekraïense vluchtelingen in Utrecht. Deze mensen verblijven veelal in hotels en bij gastgezinnen. De eerste gevluchte kinderen gaan vanaf volgende week naar school.



Eind februari viel het Russische leger op grote schaal Oekraïne binnen. Volgens UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigd Naties, zijn meer dan 3,1 miljoen Oekraïners het land ontvlucht. In Utrecht werd zo’n anderhalve week geleden een noodopvang geopend in de Jaarbeurs.

Het idee is dat de mensen hier binnenkomen en vervolgens overgebracht worden naar duurzamere opvanglocaties. De gemeente zei vrijdag dat 595 mensen in de Jaarbeurs zijn geregistreerd. Verreweg de meeste daarvan zijn overgebracht naar hotels en gastgezinnen. Zo verblijven 325 vluchtelingen op zo’n duurzame opvangplek in Utrecht, waarvan 180 bij gastgezinnen. 255 mensen zijn ondergebracht in de regio en 15 vluchtelingen sliepen van vrijdag op zaterdag nog in de Jaarbeurs.

Reinaerde

De gemeente liet eerder weten dat er aan de Zeehaenkade 25 bedden komen voor vluchtelingen. Deze locatie is zaterdag in gebruik genomen. Negen mensen, waarvan iemand uit het gezin een beperking heeft, hebben onderdak gekregen bij Reinaerde en zondag komen daar nog enkele gezinnen bij.

De eerste Oekraïense kinderen gaan vanaf volgende week naar school in Utrecht. Hierin wordt onder meer samengewerkt met Oekraïense (weekend)scholen en het hoger onderwijs. Zowel het aantal leerlingen als het onderwijsaanbod wordt de komende periode uitgebreid.

Warenhuis

De gemeente zegt nog steeds op zoek te zijn naar plekken waar vluchtelingen langdurig opgevangen kunnen worden. Uit de stad komen nog steeds veel initiatieven. Zo is bijvoorbeeld één van de hotels waar alleen overnachting en ontbijt aangeboden kan worden, een samenwerking aangegaan met een warenhuis. In het warenhuis kan geluncht worden en het diner wordt verzorgd door een cateraar.

Tot slot zegt de gemeente steeds meer signalen te ontvangen van Utrechters die zich zorgen maken over de gevolgen van de oorlog op hun persoonlijk leven. “Dit gaat onder andere over de grootte van de vluchtelingenstromen, de stijgende kosten van het levensonderhoud en de al maar hogere energieprijzen. […] Er zijn in de stad geen signalen over onrust.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.