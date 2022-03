Utrechtse Jaarbeurs wordt gereedgemaakt voor opvang Oekraïense vluchtelingen

De Utrechtse Jaarbeurs wordt momenteel gereedgemaakt voor de tijdelijke opvang van met name Oekraïense vluchtelingen. Er komen 300 tot 500 veldbedden. Het is de bedoeling dat vluchtelingen zo snel mogelijk naar een opvang voor langere tijd gaan, waar een hogere kwaliteit van faciliteiten aangeboden kan worden. Dinsdag liet de gemeente nog weten dat er op korte termijn plek komt om 400 mensen op te vangen.

De vraag naar opvangplekken voor vluchtelingen in Utrecht is urgenter geworden sinds Rusland eind vorige maand met veel troepen Oekraïne introk. “In nauwelijks twee weken tijd is de situatie in de wereld totaal veranderd”, schreef het college in een brief aan de raad die dinsdag werd gepubliceerd. “Miljoenen Oekraïners zijn direct getroffen door oorlogsgeweld. Geweld dat in korte tijd een enorme vluchtelingenstroom op gang heeft gebracht.”

Den Haag vroeg eerder deze maand aan de verschillende veiligheidsregio’s om ieder op korte termijn minimaal 1.000 opvangplekken te realiseren. Uiteindelijk moeten dit er per regio 2.000 worden. De gemeente Utrecht liet al weten snel 400 plekken beschikbaar te willen stellen en als de situatie daarom vraagt op te schalen naar 800 plekken.

Groen licht

Na het verzoek van het Rijk is dinsdagavond groen licht gegeven om de Jaarbeurs gereed te maken en daarna zijn de werkzaamheden begonnen. De plek wordt gebruikt om mensen op te vangen die gevlucht zijn uit Oekraïne, maar daar kunnen volgens de gemeente ook personen met een andere nationaliteit tussen zitten. De eerste vluchtelingen kunnen ieder moment in de Jaarbeurs arriveren.

“Als de mensen, vooral vrouwen en kinderen, hier komen hebben ze een reis van ontbering achter de rug.” zegt burgemeester Sharon Dijksma. “Je wil daarom niet al te veel met ze rondslepen. Op Utrecht Centraal wordt een plek ingericht waar vluchtelingen worden opgevangen, en vervolgens naar de Jaarbeurs worden gebracht. Vanaf daar moet zo snel mogelijk een geschikte locatie voor langere opvang worden gevonden.”

Steun

Waar de uiteindelijke opvang zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk. “We zijn heel hard bezig om geschikte plekken te vinden”, gaat Dijksma verder. “Heel veel mensen en bedrijven hebben zich aangemeld, maar je kan vluchtelingen niet zomaar overal plaatsen. Opvang moet kwalitatief goed zijn, en degenen die hun huizen of panden open stellen, moeten weten waar ze aan toe zijn.”

Veel Utrechters hebben laten weten bij te willen dragen, door bijvoorbeeld spullen te doneren. Of dat handig is, is nog niet helemaal duidelijk. “Waarschijnlijk is het effectiever als mensen hier bijvoorbeeld als hospitalitymedewerker komen helpen. De gemeente is aan het regelen dat mensen die willen helpen, zich kunnen aanmelden. Op die manier kunnen we alles in goede banen leiden.”

