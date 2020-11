Achterstallig onderhoud bij verzakte kade Minstroom; gemeente Utrecht wist niet dat ze eigenaar is

De gemeente Utrecht heeft de kade bij de Minstroom en de Tolsteegsingel eerder niet meegenomen bij periodieke controles. In september van dit jaar verzakte de kade en sindsdien is de watergang afgesloten. De gemeente wist niet dat ze eigenaar is van deze kade.

De kade is verzakt direct naast de verkeersbrug op de Tolsteegsingel. Uit inspectie blijkt dat de oorzaak van de schade, die zich uitstrekt over een lengte van circa 5 meter, ligt in achterstallig onderhoud van de kade, onder meer ten aanzien van de fundering.

Geen onderhoud

De gemeente Utrecht controleert al haar kademuren om de vijf jaar. Alleen wist ze niet dat ze ook eigenaar was van dit kadegedeelte. Daarom heeft er geen controle of goed onderhoud plaatsgevonden.

Er gaat nu een onderzoek plaatsvinden om te kijken of de gemeente nog meer kades heeft waarvan ze niet dat ze in haar eigendom zijn. De gemeente laat daarover weten: “Daarmee kunnen we borgen dat we alle kadegedeelten die we in eigendom hebben, onderwerpen aan het inspectieregime.”

In het eerste kwartaal van 2021 moet de kade bij de Minstroom hersteld zijn.