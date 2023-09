Aftrap van de Mobiliteitsweek Utrecht op Maliebaan en dat is niet toevallig

De Mobiliteitsweek in Utrecht is zaterdag van start gegaan tijdens het Maliebaan Festival. Begin 2025 wordt de gelijknamige straat opnieuw ingericht, waarmee de middenbaan wordt omgedoopt tot plek voor fietsers en voetgangers. “We openen de Mobiliteitsweek niet voor niks op de Maliebaan”, zegt Wethouder Lot van Hooijdonk. “Het moet een fijne plek worden om tijd door te brengen en dat kunnen we tijdens het Maliebaan Festival alvast ervaren.”

Tijdens de Europese Week van de Mobiliteit, van 16 tot en met 22 september, wordt duurzaam vervoer op meerdere plekken in Europa onder de aandacht gebracht. De aftrap van de Mobiliteitsweek Utrecht was zaterdag op de Maliebaan tijdens het Maliebaan Festival.

Het gebied tussen het Malieblad en de Burgemeester Reigerstraat was daarom van 10.00 tot 17.00 uur autovrij. Op de middenbaan van de beroemde Utrechtse straat waren allerlei activiteiten georganiseerd. Zo was er bijvoorbeeld een zogenoemde BMX-pumptrack en ook waren er optredens van singer-songwriter Florian Wolff met The Green Machine. Daarnaast waren er verschillende aanbieders van deelvervoer die de bezoekers moesten overtuigen van de voordelen van hun diensten.

Verleiden

De officiële aftrap van de Mobiliteitsweek werd gedaan door wethouder Lot van Hooijdonk, gedeputeerde André van Schie en fietsburgemeester Belle de Gast. “We hebben allemaal zo onze vaste gewoonten en voorkeuren in de manier waarop we naar ons werk gaan, op familiebezoek of naar school. Met de Mobiliteitsweek proberen we mensen te verleiden om duurzamere en gezonde keuzes te maken”, aldus de gedeputeerde.

Ervaren

Begin 2025 gaat de Maliebaan op de schop. De middenbaan wordt een promenade voor fietsers en voetgangers, en auto’s moeten gebruikmaken van de ventwegen.

Lot van Hooijdonk: “We openen de Mobiliteitsweek niet voor niks op de Maliebaan. Ooit werd hier het eerste fietspad van Nederland aangelegd en binnenkort maakt de middenbaan plaats voor fietsers en voetgangers. Ook willen we de inrichting van het groen verbeteren. Het moet een fijne plek worden om tijd door te brengen en dat kunnen we tijdens het Maliebaan Festival alvast ervaren.”