Afvalstaking treft Utrecht: GFT wordt maandag niet opgehaald

In Utrecht wordt vandaag geen gft-afval opgehaald als gevolg van een driedaagse staking in de afvalsector. De afvalverwerkers in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag leggen hun werk neer uit protest tegen kabinetsplannen om een plastic-heffing van 567 miljoen euro op te leggen aan de sector.

Volgens vakbond FNV worden de kosten van deze maatregel uiteindelijk op huishoudens verhaald. Daarnaast waarschuwt de bond voor verlies van banen en negatieve milieugevolgen. De FNV beseft dat de acties mogelijk gevolgen hebben voor inwoners van de 4 grote steden. “Dat vinden we heel vervelend”, zegt Hanan Yagoubi van FNV. “Maar we hopen op begrip.”

Maatregelen van de gemeente

De gemeente zegt er alles aan te doen om de overlast te beperken voor bewoners. Zo zijn er de laatste twee weekenden extra routes gereden om zo veel mogelijk ondergrondse containers te legen. Daarmee creëert de gemeente extra ruimte in de ondergrondse containers, zodat een korte periode zonder (of met beperkte) afvalinzameling kan worden overbrugd.

Ook krijgen bewoners een pushbericht over het vervallen van de routes voor het ophalen van gft-afval via de Afvalwijzer-app. De vrijgekomen voertuigen en medewerkers worden ingezet voor calamiteiten en het opruimen van bedrijfsafval.

Verder heeft de gemeente afspraken gemaakt met partners in het land om kleine hoeveelheden restafval af te voeren. De inzameling van afval in ondergrondse containers kan zo in ieder geval op maandag in Utrecht doorgang vinden.

Ook het ophalen van papier, glas, textiel en grofvuil blijft doorgaan, omdat dit afval naar andere verwerkers wordt gebracht. De afvalscheidingsstations in de stad blijven eveneens open.

Oproep aan bewoners

De gemeente doet een beroep op Utrechters om geen afval naast containers te zetten en goed te controleren wanneer hun afval wordt opgehaald via de Afvalwijzer-app of www.mijnafvalwijzer.nl. Maandag wordt opnieuw bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de stad ook op dinsdag en woensdag leefbaar en schoon te houden.

Begrip

De gemeente Utrecht laat weten begrip te hebben voor de zorgen van de vakbond. “Een groot risico van de verhoging van de afvalverbrandingsbelasting is dat niet de producenten maar juist gemeenten en bewoners de prijs moeten betalen, en de afvalstoffenheffing wordt doorberekend aan bewoners”, aldus een woordvoerder.