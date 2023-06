Al ruim 100 jaar kluswinkel W. Pijper op de Oudegracht: ‘Ik moet wel kunnen ouwehoeren’

Tussen de vele kledingwinkels aan de Oudegracht zit al ruim honderd jaar Utrechtsche IJzerhandel W. Pijper. Het jubileum van de speciaalzaak werd in de herfst van 2021 gevierd, met onder meer een verrassingsbezoekje van de wethouder. Bij W. Pijper kunnen mensen al vele tientallen jaren terecht voor onder meer (tuin)gereedschap en allerlei soorten ijzerwaren. Rietje Pijper is inmiddels acht jaar eigenaar, maar haar vader Erik is er ook nog iedere dag te vinden.

Met Rietje als eigenaar staat de vierde generatie Pijper in de zaak. Op vijf november 1921 richtte de opa van Erik Pijper zijn winkel in ijzerwaren aan de Oudegracht op. De zaak is een begrip in Utrecht. En hoewel Rietje eigenlijk nooit van plan was om het familiebedrijf over te nemen, is ze nu alweer acht jaar de eigenaar. “Het is heel leuk, maar dat wist ik niet van tevoren”, zegt ze.

In 2008 begon ze met werken in de winkel, waar zowel particulieren als bouwvakkers binnen komen wandelen op zoek naar de meest uiteenlopende klusspullen als schroefjes of gereedschappen. Ze gunde zichzelf wel eerst wat tijd om het werk uit te proberen. Maar het werk bleek haar heel goed te bevallen. “Ik had mezelf eerst vijf jaar gegeven, want met één jaar heb je nog steeds geen idee. En toen was het opeens vijftien jaar later.”

Een gekke vraag

Voordat Rietje in de winkel aan de Oudegracht begon, had ze er nog nooit echt gewerkt. Ze kwam er vroeger wel eens. Zo maakte ze een tijd lang iedere week de rekeningen voor de rekeningklanten, maar iets als vakantiewerk heeft ze er bijvoorbeeld nooit gedaan. Van oorsprong is Rietje drogist. Verder werkte ze bij verschillende bedrijven in de verkoop. “Ik moet wel kunnen ouwehoeren”, zegt ze. “Ik kan ook wel boekhouden, maar om dat nou de hele dag te doen. Ik zou daar doodongelukkig van worden.”

Dat geldt ook voor haar vader, zo vertelde hij al eens eerder aan DUIC. Ook hij vond het altijd al leuk om met mensen te praten en uitleg te geven. Hij legde toen uit dat er tot de jaren 60 vooral bouwvakkers naar de winkel kwamen. Later werden dat voornamelijk particulieren. En die hadden meer advies nodig. Dat is ook precies wat Rietje graag doet.

“Het leuke hier is het adviseren en meedenken met de mensen die binnen komen.” En dat doet ze samen met haar team. Dat is klein, maar fijn en bestaat uit een handjevol parttime krachten. Rietje is de enige die er fulltime werkt. “Samen heb je ideeën en kom je uiteindelijk altijd uit wat iemand nodig heeft”, zegt Rietje. En die wisselwerking maakt het leuk. “Met zijn allen weet je bijna alles. Mensen komen vaak binnen met ‘ik heb een gekke vraag’. Kom maar op, denk ik dan. Ik vind niet snel iets gek. En over het algemeen vallen die gekke vragen wel mee.”

Opgroeien in de zaak

Haar vader, Erik, is nog steeds dagelijks in de winkel te vinden. Dat werkt goed, vindt Rietje, want ze luisteren goed naar elkaar. Erik houdt zich in het kantoor op de eerste verdieping bezig met de orders. “Daar waar nu het kantoor is, was vroeger de keuken en zelfs het oude aanrecht zit er nog”, vertelde Erik. Zijn opa woonde vroeger boven de zaak en Eriks vader groeide er op.

De winkel is een vreemde eend in de bijt tussen de kledingwinkels en horecazaken op de Oudegracht. Vanbuiten ademt het pand geschiedenis, maar ook binnen is er historie te zien. Onder meer door de grote iconische oude apothekerskast met de vele laatjes achter de balie.

Rietje is heel tevreden met hoe het gaat, maar het mag natuurlijk altijd meer. “We zitten nog lang niet op hetzelfde niveau als voor corona”, legt ze uit. Mensen bestellen meer online, denkt ze. Daar zijn ze door de coronajaren aan gewend. “Maar de meeste vaste klanten komen nog steeds. Wat dat betreft valt het ook wel mee.” Over een webshop hoeft Rietje niet lang na te denken. Nee, daar is W. Pijper niet de winkel voor, vindt ze. “Wij zijn er om advies te geven en dat gaat niet met een webshop. Meedenken met klanten werkt alleen maar als ze binnen zijn.”