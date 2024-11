Albert Heijn aan Vondellaan in Utrecht ontruimd nadat iemand onbekende stof in de winkel spuit

De Albert Heijn aan de Vondellaan in Utrecht is ontruimd en de omgeving is afgezet nadat iemand een onbekende stof naar binnen heeft gespoten. Sommige klanten van de supermarkt gaven aan zich daarna niet lekker te voelen. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Rond 11.30 uur kwam bij de politie de melding binnen over een persoon die iets bij de Albert Heijn naar binnen zou hebben gespoten. Een verdachte is aangehouden.

“We weten niet wat voor spul het is”, zegt een woordvoerder van de politie. Momenteel doet de brandweer metingen in het pand van de supermarkt. Ook de politie onderzoekt de zaak.

De winkel is ontruimd en de omgeving is ruim afgezet. Dit betekent ook dat mensen niet naar hun woning mogen. Hoe lang deze afzetting duurt is nog niet bekend.