‘Alle Utrechters hebben over vijf jaar een internetverbinding via glasvezel’

Alle Utrechters moeten over vijf jaar een snelle en stabiele internetverbinding via glasvezel hebben. Dat is althans de ambitie van de gemeente. Het college heeft daarom een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Open Dutch Fiber voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de stad.

De behoefte aan een robuuste digitale infrastructuur neemt volgens de gemeente vanwege de ‘enorme groei’ aan internet- en dataverbruik toe. De koperkabelverbindingen waarmee de meeste inwoners en bedrijven verbonden zijn met het internet kunnen niet altijd snelheid en kwaliteit leveren. Glasvezel daarentegen kan dit wel.

Open Dutch Fiber is al gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in De Meern en de Zeeheldenbuurt, en dit wordt de komende periode verder uitgerold over andere Utrechtse wijken. De samenwerkingsovereenkomst bestaat onder meer uit voorwaarden en afspraken over de manier waarop de kabels worden aangelegd.

Bomen

Tijdens de aanleg van het netwerk in De Meern zijn een aantal bomen beschadigd geraakt en moesten enkele bomen gekapt worden. Inmiddels zijn de werkprocessen, de samenwerking en de communicatie tussen de gemeente en Open Dutch Fiber aangepast.

De glasvezelkabels komen onder de stoep te liggen. Hierdoor moet steeds een deel van de stoep worden opengemaakt. Volgens de gemeente zijn deze werkzaamheden meestal in één dag klaar.

“De afgelopen twee jaar hebben we met z’n allen ondervonden hoe belangrijk een snelle en stabiele internetverbinding is”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Thuiswerken, op afstand vergaderen, thuis onderwijs volgen of meedoen aan een online pubquiz: alleen zinnig en leuk als de techniek meewerkt. Glasvezel biedt betere mogelijkheden en daarmee kan Utrecht straks ook weer een eind vooruit.”

