Twaalf bomen in De Meern gekapt vanwege slecht uitgevoerde graafwerkzaamheden

Er zijn uiteindelijk twaalf bomen in De Meern gekapt die vanwege graafwerkzaamheden schade hadden opgelopen. Andere exemplaren kunnen weliswaar blijven staan, maar worden de komende tijd wel extra in de gaten gehouden.

Begin november liet de gemeente Utrecht weten dat meer dan vierhonderd bomen mogelijk schade hebben opgelopen vanwege de slecht uitgevoerde graafwerkzaamheden. De aannemer, die in opdracht van Open Dutch Fiber (ODF) aan het werk was, was met een machine dichtbij de bomen aan het graven en dat is niet toegestaan. Binnen een bepaalde afstand van de wortels mag alleen handmatig worden gegraven.

215

Uit onderzoek is gebleken dat in het gebied bij 215 bomen op deze manier is gewerkt. Eerder werd al bekend dat zeven bomen gekapt moesten worden. Later zijn er nog vijf exemplaren gevonden die instabiel bleken. Er zijn in totaal aan de Dr. Ariënslaan elf papierberken gerooid en aan de Renneslaan één rode esdoorn.

Alle gekapte bomen worden vervangen. Afhankelijk van de beschikbaarheid wordt dat dit plantseizoen gedaan. “Voor de levensvatbaarheid en de mogelijkheid om ze in te passen in de ondergrond, zullen deze nieuwe bomen wel wat jonger en kleiner zijn dan de bomen die gekapt zijn”, is te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Storm

Drie bomen bleken ook beschadigd, maar stabiel genoeg om bij een storm overeind te blijven. “Deze bomen worden komende jaren extra in de gaten gehouden en waar nodig verzorgd, zodat vitaliteit en stabiliteit gewaarborgd blijven.”

Een taxateur gaat vervolgens bepalen hoeveel schade de overige 200 bomen hebben opgelopen. Een deel hiervan zal volgens de gemeente extra in de gaten gehouden moeten worden, omdat de levensvatbaarheid kan zijn aangetast.

Alle gemaakte kosten, zoals de onderzoekskosten, en de kosten die in de toekomst gemaakt worden, voor bijvoorbeeld het herplanten en het extra beheer, worden vergoed door ODF.