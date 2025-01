‘Angstcultuur en wangedrag bij Utrechtse veegdienst’

Medewerkers van de Utrechtse veegdienst voelen zich vernederd, bedreigd en gediscrimineerd, blijkt uit een rapport over het werkklimaat dat RTV Utrecht in handen heeft gekregen. Er zou ook inzage zijn geweest in een appgroep waarin leidinggevenden racistische afbeeldingen en teksten delen.

Met name in de WhatsApp-groep lijkt het behoorlijk mis te gaan onder een aantal leidinggevenden, schrijft RTV Utrecht. Zo zegt een werknemer tegen het nieuwsplatform: “Ze delen plaatjes, bijvoorbeeld van een flitspaal met een mitrailleur en kogels aan de zijkant met de tekst: ‘flitspaal voor Marokkanen’. Iedereen gaat dan stuk van het lachen.” De man vervolgt: “Eerst denk je dan, oke, dit is maar één keer. Maar nee, dit gebeurt altijd.”

RTV Utrecht heeft meerdere medewerkers gesproken die het onveilige werkklimaat bevestigen. Tegen het nieuwsplatform zeggen ze niet met hun naam in de media te willen verschijnen uit angst dat ze hun baan verliezen.

Sociale veiligheid

Uit onderzoek naar de afdeling komen de verhalen van werknemers ook naar voren. “Het grootste risico voor de sociale veiligheid dat is aangetroffen, is de wegkijkcultuur”, zeggen de onderzoekers. “Dat normaliseert de sowieso al harde omgang met elkaar zodat iedereen een groot risico loopt om het slachtoffer te worden van (ernstig) pestgedrag.”

Ook zou er sprak zijn van vriendjespolitiek binnen de afdeling. “Sommige collega’s worden nooit gecontroleerd op hun werkzaamheden”, zegt de werknemer tegen RTV Utrecht. “Zij zijn familie van een van de leidinggevenden. Als zij een keer te laat komen bijvoorbeeld, dan wordt daar een grapje over gemaakt.” Als de werknemer zelf te laat komt, moet hij in zijn pauze doorwerken.

Medewerkers zeggen niks over het wangedrag uit angst om ‘buitengesloten’ te worden, schrijft RTV Utrecht. “Dan sta je voor de keus om een andere baan te gaan zoeken of om je mond te houden. Als je wel je mond opendoet over het gedrag van je collega’s loop je het risico buitengesloten te worden.” Wat de werknemer vertelt is geen incident, schrijft RTV Utrecht: “Ook andere medewerkers bevestigen dat er een ‘kliekje’ is dat de scepter zwaait.”

De gemeente zegt in een reactie dat het gedrag van de afdeling wijkonderhoud en service ‘niet thuishoort’ binnen de gemeente.