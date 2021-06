Arrestatieteam rukt uit naar Utrechtse wijk Overvecht vanwege persoon met vuurwapen

Een arrestatieteam van de politie is zaterdagmiddag uitgerukt naar de Utrechtse wijk Overvecht. Er zou even daarvoor een persoon met een vuurwapen zijn gezien.

Iemand zou rond 12.45 uur een persoon met een vuurwapen hebben gezien bij het Vechtplantsoen in Zuilen. Deze persoon alarmeerde vervolgens de politie.

Meerdere eenheden, waaronder een arrestatieteam, rukten daarna uit. De politie had kennelijk een vermoeden om wie het ging, want de agenten zijn naar het huis van de verdachte gegaan. Dit was aan de Haifadreef in Overvecht.

Hier bleek niemand thuis te zijn en er is dan ook niemand gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak.