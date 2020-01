Asfalt tram- en busbaan Uithoflijn nu al aan vervanging toe

Er zijn problemen met het asfalt op de gloednieuwe gecombineerde bus- en trambaan op de Uithoflijn. De provincie laat weten dat het bij oplevering al niet goed genoeg was. Dit weekend worden er reparaties uitgevoerd, maar er wordt ook gekeken naar een langetermijnoplossing.

De trams van de Uithoflijn en het busverkeer delen op sommige plekken samen een baan. Op deze plekken is het spoor op beton gelegd waarop weer asfalt ligt. “Het aansluiten van deze toplaag voldoet niet in alle opzichten”, aldus woordvoerder Ron van Dopperen.

DUIC kreeg al een paar dagen nadat de tram ging rijden foto’s doorgestuurd over het loslaten van het asfalt. Van Dopperen: “Helaas moeten we concluderen dat het bij de oplevering al niet goed genoeg was.”

Tussentijdse oplossing

Het komend weekend voert het trambedrijf van de provincie daarom werkzaamheden uit aan tramlijn 22. Het gaat om reparatiewerkzaamheden aan de toplaag van het asfalt op de gecombineerde tram- en busbaan op het Utrecht Science Park.

De reparaties die dit weekend worden uitgevoerd zijn slechts een tijdelijke oplossing. “Er zal nog een moment komen, we weten nog niet wanneer, dat we het echt moeten oplossen. We kijken daarom hoe en wanneer we de hele toplaag kunnen vervangen.”

Het werk begint zaterdag 25 januari tussen 7.00-16.00 uur op het deel van de lijn tussen de Padualaan en Heidelberglaan. De nacht daarop wordt gewerkt tussen 0.30- 06.30 uur ter hoogte van het Universitair Medisch Centrum. Op zondag 26 januari vinden werkzaamheden plaats van 07.00-16.00 uur tussen de halte WKZ/Maxima en het eindpunt bij P+R Utrecht Science Park.