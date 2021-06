Auto’s zakken in gat door waterlek op Utrecht Science Park

Door een waterlek op het Utrecht Science Park is een gat ontstaan op de Leuvenlaan waar twee auto’s in gezakt zijn. Een van de wagens is al weggetakeld. Verschillende gebouwen in de omgeving hebben donderdagochtend geen water vanwege het lek.

Het lek in een van de hoofdleidingen ontstond rond 09.00 uur. Vitens laat weten dat reparatiewerkzaamheden in volle gang zijn. Ondertussen heeft een pomp het meeste water op straat al weggepompt. Door het lek ontstond er een gat nabij een parkeerplaats waar twee auto’s gedeeltelijk in gezakt zijn. Een van de auto’s is al weggetakeld, de andere staat met de achterwielen nog in het gat.

Rotsoord

De leidingbreuk op het Utrecht Science Park is niet het enige lek in Utrecht. Donderdagochtend werd ook een leiding geraakt bij werkzaamheden op Rotsoord. Het lek ontstond op dezelfde plek als waar eerder deze week nog een bijzondere baksteenoven uit de middeleeuwen ontdekt werd. Verschillende gebouwen in de omgeving hebben daar ook geen waterdruk meer.