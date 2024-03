‘Bangalijst’ met foto’s, adressen en telefoonnummers van vrouwelijke studenten uit Utrecht gaat rond

Er gaat een zogenoemde bangalijst rond waarop vrouwelijke Utrechtse studenten met foto’s, adressen, telefoonnummers en ‘eigenschappen’ staan. In de powerpointpresentatie worden vrouwen beoordeeld op niet mis te verstane wijze. Het document zou afkomstig zijn van leden van het Utrechtsch Studenten Corps



Het document is een zogenoemde bangalijst; een lijst die gedeeld wordt onder bijvoorbeeld studenten waarop andere studenten gerangschikt worden, met daarbij een beschrijving. DUIC kreeg de ‘grietenpresentatie’ door verschillende bezorgde studenten toegestuurd.

In de lijst die nu rondgaat in de Utrechtse studentenwereld staan zeer beledigende en ook seksuele teksten. Ook huisadressen, foto’s en telefoonnummers staan in de presentatie. Er is een apart hoofdstuk waarbij vrouwen worden genoemd die weer juist niet ‘in de smaak vallen’.

Utrechtsch Studenten Corps

Het Utrechtsch Studenten Corps laat weten: “Gisteren is een smakeloze PowerPointpresentatie rondgegaan via sociale media, waarin meisjes van UVSV door enkele leden van USC worden besproken op basis van hun uiterlijk. Het USC neemt uitdrukkelijk afstand van deze weerzinwekkende actie. Vanzelfsprekend is de grootste prioriteit het goed opvangen van de slachtoffers, waarover nauw contact met het bestuur van UVSV is.”

Verder zegt de studentenvereniging: “Op hetzelfde moment is aan alle leden gecommuniceerd dat deze actie volstrekt haaks staat op alles waar het USC voor staat. De verantwoordelijken zijn per direct voor onbepaalde tijd geschorst en aan hen is de deelname aan de geplande skireis ontzegd. Zodra wij een beter beeld hebben over de situatie en over wie welke rol heeft gespeeld, kunnen wij tot een definitieve straf komen. Er mag geen twijfel over bestaan dat dit een zeer zware straf zal zijn, gezien het leed dat de betrokken meisjes is aangedaan.”

De Universiteit Utrecht laat aan DUIC weten dat ze samen met de Hogeschool Utrecht onderzoek doet naar de herkomst van de lijst. “Dit heeft uiteraard onze aandacht.”

Politieke aandacht

De Utrechtse fracties van de VVD, D66 en Student & Starter hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. “Alle vrouwen worden beoordeeld op hun uiterlijk De indieners (de partijen, red.) schrikken enorm van de schending van privacy van deze vrouwen en van de onveiligheidsaspecten die dit met zich meebrengt (…).”

De partijen willen van het college weten welke stappen er worden ondernomen. Ze wijzen daarbij op de intentieverklaring voor ‘het aanpakken van sociale veiligheid’, die Utrechtse studentenverenigingen hebben ondertekend. “Toch gebeurt er zoiets schandaligs met grote impact voor de slachtoffers en de gehele studentenpopulatie. Welke stappen gaat het college ondernemen richting de studentenvereniging? En hoe gaat het college de studentenvereniging aanspreken op de verantwoordelijkheden die voortkomen uit het ondertekenen van de verklaring?”

De VVD, D66 en Student & Starter hebben naar eigen zeggen signalen gekregen dat vrouwelijke studenten zich willen uitschrijven en angstig kunnen zijn om naar college te gaan. Ze willen daarom tot slot weten wat het college kan doen om slachtoffers mentaal te ondersteunen en of het faciliteren van slachtofferhulp een mogelijkheid is.

Bangalijst

Het is niet de eerste keer dat online lijsten opduiken waarop vrouwelijke studenten te kijk worden gezet. In de afgelopen jaren verschenen onder meer van de Groninger studentenvereniging Vindicat zogenoemde ‘bangalijsten’. Ook op deze lijsten stonden studentes met naam, foto, telefoonnummer en grove opmerkingen over de vrouwen.

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen besloten onder meer naar aanleiding daarvan Vindicat tijdelijk geen geld meer te geven en niet uit te nodigen voor officiële gelegenheden