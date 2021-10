Barry Atsma betrokken bij nieuwe speelhal die begin volgend jaar wordt geopend in Utrecht

Utrecht krijgt vanaf begin volgend jaar een grote hal waar onder meer padel, squash, bowling, snooker en pool gespeeld kunnen worden. HALL22, zoals de plek heet, wordt momenteel ingericht aan de Zonnebaan op industrieterrein Lage Weide en acteur Barry Atsma is betrokken bij het project.

In het pand was voorheen Sport Centrum Utrecht te vinden. “Vanbuiten ziet het er nog precies hetzelfde uit, maar vanbinnen gaat alles veranderen”, zegt Atsma in een video die hij heeft gedeeld via sociale media.

Er worden momenteel tien padelbanen aangelegd. Daarmee wordt HAL22 volgens de acteur een van de grootste indoor padelbanen van Nederland. Ook komen er drie squashbanen, tien zogenoemde hyperbowlingbanen, snooker- en pooltafels en een horecaplein. Tot slot kunnen mensen er straks tafeltennis, darts, shuffleboard en tafelvoetbal spelen. “Kortom, je hoeft je niet te vervelen”, aldus de Utrechtse acteur.

Het idee is dat HAL22 begin volgend jaar opengaat. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Bekijk hieronder de video van Atsma.