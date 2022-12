Begrip maar ook onvrede bij ondernemers over vertraging aanpak fietsverbinding Demkabrug in Utrecht

Eigenlijk zou de gemeente Utrecht dit jaar komen met een plan voor een nieuwe fietsverbinding bij de Demkabrug, maar dat gaat niet meer gebeuren. De gemeente mikt nu op medio 2023. Ondernemers vragen al jaren om een plan. Er is begrip voor de ‘gedegen aanpak’ van de gemeente maar ze willen ondertussen ook graag ‘daden zien in plaats van woorden’.

Er werken zo’n 18.000 mensen op bedrijvenpark Lage Weide, waarvan de helft op fietsafstand woont. Veel van die mensen moeten over de Demkabrug, een fietspad dat ook onderdeel moet worden van de Dom-tot-Damroute tussen Utrecht en Amsterdam. Het fietspad over de brug voldoet echter niet aan de wensen, hij is smal, steil en de algemene staat is matig.

Ondernemers op Lage Weide en ook de Fietsersbond roepen de gemeente al langer op om de fietsverbinding aan te pakken. Het college van B&W wil dit ook graag, de verbetering van de Demkabrug staat ook genoemd in het coalitieakkoord. Eerder dit jaar zei de gemeente dan ook dat er een onderzoek is gestart naar de beste oplossing en dit jaar zou er nog een plan liggen en bedacht zijn hoe de nieuwe verbinding betaald zou worden. Beide is niet gelukt.

Vijf varianten

Er liggen vijf mogelijke varianten, maar het onderzoek welke de beste is, zou te complex zijn. Daarom heeft de gemeente nog tot het derde kwartaal van 2023 nodig om dit uit te zoeken. Die tijd moet ook gebruikt worden om te kijken wie het gaat betalen, want er is nu nog geen geld voor. Er is ook geld nodig van de provincie en het Rijk om het uiteindelijke plan uit te voeren.

De vijf varianten zijn: 1) de verbreding van het bestaand fietspad aan de Demkabrug, 2) een nieuw fietspad met eigen boog aan de Demkabrug, 3) een nieuwe losstaande fietsbrug aan de noordzijde van de Demkabrug, 4) een nieuw fietspad aan de naastgelegen Werkspoorbrug en 5) een nieuwe losstaande fietsbrug aan de zuidzijde van de Werkspoorbrug.

Ondernemers

Roeland Tameling is directeur van Parkmanagement Lage Weide en komt zodoende op voor de belangen van de ondernemers op het bedrijventerrein. Hij heeft verschillende ondernemers gesproken nu bekend is geworden dat het plan vertraging oploopt. In 2019 werd al de noodklok geluid over de brug. Men is blij dat de gemeente degelijk onderzoek doet naar de nieuwe verbinding: “Maar van uitstel moet geen afstel komen. Het is goed dat er serieus wordt gekeken, maar het moet niet ten koste gaan van daadkracht. Dit college heeft eerder juist aangegeven – breder dan alleen deze brug – dat ze van onderzoeken meer naar uitvoeren willen gaan. Dan is dit weer niet het juiste voorbeeld.”

Tameling zegt dat de ondernemers op Lage Weide samen hebben afgesproken dat medewerkers zoveel mogelijk worden gestimuleerd om op de fiets te komen. “Maar als iedereen met de fiets wil komen, dan past dat niet eens op de Demkabrug. We merken nu ook al dat de fietsbereikhaarbeid van Lage Weide een probleem is bij de werving van nieuwe medewerkers. De Demkabrug wordt echt als barrière gezien, fietsers voelen zich er niet veilig.” Tameling laat weten dat de ondernemers en de gemeente wel dezelfde ambitie hebben, zoveel mogelijk mensen op de fiets en een goede bereikbaarheid. “Maar we willen nu graag van woorden naar daden.”