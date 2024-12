Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Genadeklap op het laatste moment’

We konden het niet missen: een groot spandoek met ‘Utrecht On Tour’. Uiteraard wederom een uitverkocht uit vak. Ik moest gelijk denken aan 18 december, AFC – FC Utrecht. Bestuurlijk hooliganisme. Vandaag tegen Almere City zou het op papier moeten lukken.

En inderdaad al binnen een minuut Cathline met een wereldkans. Die had er wel in gemogen. Barkas weer betrouwbaar. Na ruim een half uur Van Der Hoorn met de 0 – 1. Niet veel later Iqbal met de 0 – 2; Een mooi doelpunt. Het heeft even geduurd, maar Iqbal begint eraan te komen. FC Utrecht had eigenlijk niet zo veel te duchten van Almere City. Maar ook met Foeke Booy erbij, zullen zij de weg terug naar de KKD weten te vinden.

Genadeklap

In de tweede helft is het de controle houden en Almere niet in de wedstrijd laten komen. Echt spectaculair was het dan ook niet. Maar dan toch de 1 – 2. Even verslappen en zie wat er gebeurt. Weer billen knijpen? Ohio had net voor tijd de genadeklap uit moeten delen met de 1 – 3, maar helaas. Niet veel later in de laatste minuut dan toch Ohio met een snelle uitval met de 1 – 3. Weer drie punten voor FC Utrecht. Teletekst liegt niet; FC Utrecht op plaats twee, mooi hoor.

Zondag 15 december komen de Eagles naar de Galgenwaard. Helaas zonder hun supporters. Zeker, het was niet fraai wat een aantal van de Go Ahead fans liet zien. Maar de daders zijn gepakt, en toch een collectieve straf.

Hoogmoed

De Eagles hebben dit weekend wel hun visitekaartje afgegeven door NEC met 5 – 0 naar huis te sturen. FC Utrecht is dus gewaarschuwd. Ik reken wederom op een bijna uitverkocht stadion. FC Utrecht als de nummer twee de winterstop in. Wie had dat ooit gedacht? Maar laat ik niet te hard schreeuwen. Hoogmoed komt immers voor de val. We moeten de berichten en acties vanuit FC Utrecht, de supportersvereniging en True Support over AFC uit maar afwachten. Het is een niet uit te leggen verbod om supporters van FC Utrecht te weren bij een zeer belangrijke wedstrijd. Niets doen is in mijn optiek geen optie. Utrecht on Tour 18 december?