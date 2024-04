Bewoner Utrecht stapt naar Raad van State vanwege kartonnen doos naast container

Wie legde er een kartonnen doos naast de container op het Jacobskerkhof in Utrecht? Die vraag lag voor bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. Een bewoner moest 70 euro betalen aan de gemeente, omdat zijn adres op de doos stond. De betreffende man vermoed echter dat zijn zus de doos daar heeft neergezet.

Iets meer dan een jaar geleden, op 15 maart 2023, werd de kartonnen doos gevonden. Niet in de container, maar ernaast. De gemeente besloot ‘spoedeisende bestuursdwang’ toe te passen en raapte de doos op. In de doos zat nog een tijdschrift, met een adres. De gemeente Utrecht bracht 70 euro in rekening bij de bewoner van dit adres.

De bewoner was het er niet mee eens, hij zou nooit afval naast de container plaatsen. De naam van zijn zus stond op het tijdschrift. Zij is niet meer woonachtig in Nederland, maar wel in maart 2023 nog even in het land geweest. Hij vermoed dan ook dat zij de doos naast de container heeft neergezet.

Uitspraak

De man ging in bezwaar, maar de gemeente verklaarde dit ongegrond. De bewoner liet het er niet bij zitten en stapte naar de Raad van State. Daar vangt hij echter bot. “Dat het adreslabel van het tijdschrift niet zijn naam bevat, maar die van zijn zus, betekent niet dat de doos niet tot hem te herleiden is. Van belang is dat de doos naar zijn adres is gestuurd, zodat de doos tot zijn adres, en daarmee tot hem, te herleiden is.”

De man kon volgens de rechter ook niet daadwerkelijk onderbouwen dat zijn zus de doos daar had neergezet. De Raad van State oordeelt dan ook dat de man terecht als overtreder is aangemerkt.